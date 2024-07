Peru schválilo návrh zákona o zrušení stíhania vojnových zločinov

Lima 4. júla (TASR) - Peruánsky kongres vo štvrtok schválil návrh zákona, ktorý zakazuje stíhanie zločinov proti ľudskosti spred roka 2002. Profitovať z toho môže odsúdený exprezident Alberto Fujimori a stovky bývalých vojakov. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Návrh zákona o premlčacej lehote takýchto trestných činov schválila väčšina zákonodarcov napriek výzve Medziamerického súdu pre ľudské práva (IACHR), aby bol odložený na neurčito.



Ak ho peruánska prezidentka Dina Boluarteová podpíše, zastaví sa vyšetrovanie zločinov spáchaných počas vnútropolitickej krízy a bojov, ktoré si v rokoch 1980-2000 vyžiadal 69.000 mŕtvych a 21.000 nezvestných.



Nie je jasné, či to umožní aj zrušenie rozsudkov, ale IACHR uviedol, že tento zákon by "podporoval beztrestnosť vo všetkých prípadoch z vnútorného ozbrojeného konfliktu".



Exprezidenta Fujimoriho v roku 2009 poslali do väzenia za masakry spáchané armádnymi eskadrami smrti v rokoch 1991 a 1992, pri ktorých bolo zabitých 25 ľudí vrátane dieťaťa. Oficiálne išlo o protiteroristické operácie.



Fujimoriho súdia aj za zabitie šiestich farmárov vojakmi v inom prípade z roku 1992. Dnes 85-ročný Fujimori bol prezidentom v rokoch 1990-2000.



Ústavný súd vlani v decembri nariadil jeho prepustenie zo zdravotných dôvodov a obnovil milosť, ktorú mu prvýkrát udelili v roku 2017, ale o dva roky neskôr ju najvyšší súd zrušil.



IACHR so sídlom v kostarickej metropole San José v tom čase naliehal na úrady, aby až do analýzy rozhodnutia súdu odložili prepustenie Fujimoriho.