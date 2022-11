Peru: Tisíce ľudí žiadali na protestoch odstúpenie prezidenta Castilla

Lima 6. novembra (TASR) – Tisíce ľudí vyšli v sobotu do ulíc v Peru, aby žiadali odstúpenie prezidenta Pedra Castilla, ľavicového politika, ktorého vládu vyšetrujú pre obvinenia z korupcie. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP.



Protestujúci v hlavnom meste Lima pochodovali s vlajkami a protivládnymi heslami k sídlu Kongresu, v ktorom má prevahu opozícia. Policajti použili v snahe rozohnať dav slzotvorný plyn. Správy o zraneniach sa zatiaľ neobjavili.



Castillo medzitým označil oponentov svojej vlády za "reakcionárov" a "nepriateľov ľudu".



"Vidíme, že vláda je zapletená do korupcie a Kongres nereaguje," povedal jeden z organizátorov pochodu nazvaného Peru reaguje, konzervatívny právnik Lucas Ghersi.



Castillo, niekdajší vidiecky učiteľ, čelí nepretržitej kritike, odkedy po vlaňajších voľbách neočakávane prevzal moc od tradičnej politickej elity v Peru. Medzičasom prežil dva pokusy o impeachment a vedú voči nemu šesť vyšetrovaní za údajné úplatkárstvo a plagiátorstvo, približuje AFP.



V októbri naňho tiež generálny prokurátor podal ústavnú sťažnosť v Kongrese, v ktorej prezidenta obvinil, že vedie kriminálnu organizáciu zloženú z členov svojej rodiny a spojencov. Pravicová opozícia dúfa, že to povedie k odvolaniu Castilla.