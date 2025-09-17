< sekcia Zahraničie
Peru: Úrady pre protesty evakuovali z Machu Picchu okolo 1600 turistov
Podľa policajného vyhlásenia utrpelo pri pondelkových zrážkach s demonštrantami zranenia 14 policajtov.
Autor TASR
Lima 17. septembra (TASR) - V Peru evakuovali približne 1600 turistov z vlakovej stanice Aguas Calientes na úpätí inkského mesta Machu Picchu v dôsledku protestov miestnych obyvateľov, ktoré prerástli do zrážok s políciou. Začali sa v pondelok, keď miestni obyvatelia na koľajnice umiestnili polená a kamene a prerušili vlakové spojenia do hlavnej turistickej atrakcie Peru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Miestni obyvatelia žiadajú, aby ich záujmy boli zastúpené vo výberovom konaní na nového prevádzkovateľa autobusov, ktoré návštevníkov dopravujú zo stanice Aguas Calientes priamo na Machu Picchu.
Zmluva predchádzajúcej autobusovej spoločnosti sa skončila po vypršaní 30-ročnej koncesie. Protest bude podľa organizátorov pokračovať, dokým nová dopravná spoločnosť nezačne prevádzku spojenia.
Peruánske úrady v utorok večer z Machu Picchu evakuovali 156 návštevníkov, skôr pred nimi to bolo približne 1400 návštevníkov. Ministerka cestovného ruchu Desilú Leónová v priebehu utorka potvrdila, že evakuovaných bolo približne 1400 turistov a ďalších 900 zostalo uviaznutých.
Medzi zahraničnými turistami na Machu Picchu boli občania Francúzska, Japonska, USA, Poľska, Brazílie, Nemecka a Portugalska. AFP o tom informovala s odvolaním sa na zoznam návštevníkov, ku ktorému mala prístup.
