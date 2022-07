V peruánskej Lime protestovali ženy proti rodovo motivovanému násiliu

Lima 19. júla (TASR) - Približne 30 Peruánok protestovalo v pondelok v hlavnom meste Lima proti každodennému násiliu, ktoré zažívajú, a vyzvali vysokú komisárku OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovú, aby v tejto veci konala. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ženy mali počas demonštrácie oblečené červené plášte a na hlavách biele klobúky zakrývajúce tvár – inšpiráciu totiž čerpali z dystopickej knihy Príbeh služobníčky kanadskej spisovateľky Margaret Atwoodovej. Tá rozpráva o totalitnej spoločnosti ovládanej fundamentalistickým režimom obmedzujúcim práva žien.



"Chceme upozorniť Michelle Bacheletovú na to, čo sa v Peru deje ženám a ľuďom s rodovou a sexuálnou odlišnosťou," povedala na proteste 29-ročná transrodová aktivistka.



"Pomoc! Peruánske zákony ponižujú ženy, pretože nás neochraňujú. Ochraňujú agresorov," povedala pre AFP Magaly Aguilarová, ktorej dcéra sa stala obeťou femicídy, teda rodovo motivovanej vraždy žien.



Peru zaznamenalo vlani značný nárast násilia voči ženám – počet femicíd v krajine stúpol v porovnaní rokov 2020 a 2021 zo 138 na 146.



Bacheletovú, ktorá je na oficiálnej návšteve Peru do stredy, prijali v pondelok minister zahraničných vecí César Landa a šéf rezortu spravodlivosti Félix Chero. "Pokračujeme v prehlbovaní ľudskoprávnej agendy v Peru," povedala Bacheletová na pôde tamojšieho rezortu diplomacie.



Bacheletová, bývalá prezidentka juhoamerického Čile, sa v Peru v regionálnom sídle Medzinárodnej organizácie práce (ILO) stretla so skupinami amazonských Indiánov. Tí sa sťažujú na obťažovanie a násilie zo strany drogových gangov a nelegálnych lesných robotníkov. Upozorňujú aj na znečistenie životného prostredia – vrátane riek v peruánskej džungli –, ktoré je spôsobené ropnými škvrnami a ťažbou.