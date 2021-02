V škandále okolo očkovania odstúpila v Peru druhá ministerka

Lima 15. februára (TASR) - Peruánska ministerka zahraničných vecí Elizabeth Asteteová v nedeľu večer oznámila demisiu po priznaní, že patrila medzi vládnych predstaviteľov, ktorých zaočkovali vakcínou proti koronavírusu ešte pred začiatkom celoštátnej očkovacej kampane. Informovali o tom agentúry Reuters a AP.



Len deň predtým prezident Francisco Sagasti oznámil, že prijal rezignáciu svojej ministerky zdravotníctva Pilar Mazzettiovej v rozrastajúcom sa škandále okolo predčasného očkovania. Ten vypukol po odhalení, že bývalý prezident Martín Vizcarra a jeho manželka dostali vakcínu čínskej spoločnosti Sinopharm ešte vlani v októbri.



Vizcarra, ktorého peruánsky Kongres odvolal z funkcie v novembri pre obvinenia z korupcie, tvrdil, že sa pri očkovaní nepredbehol, ale že mu ju podali v rámci klinických skúšok. Miestne médiá takéto vysvetlenie spochybnili.



Asteteová, ktorá zastávala post šéfky diplomacie od novembra, uviedla, že ju zaočkovali 22. januára po ponuke od peruánskej univerzity poverenej skúškami vakcíny od Sinopharm, a to zo "zvyšnej dávky".



Peruánska vláda začiatkom januára oznámila dohodu so spoločnosťou Sinopharm o nákupe 38 miliónov dávok vakcíny. Prvá dodávka 300.000 vakcín dorazila do krajiny pred týždňom a program očkovania proti COVID-19 sa tam začal minulý utorok. Podávajú ju najskôr zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú najviac vystavení možnej nákaze. K prvým zaočkovaným patril v rámci kampane aj prezident Sagasti.



Peru tvrdo zasiahla pandémia koronavírusu. V juhoamerickej krajine podľa oficiálnych údajov zomrelo v dôsledku ochorenia COVID-19 vyše 43 400 ľudí. V súčasnosti zažíva druhú vlnu nárastu infekcií s preťaženými nemocnicami a nedostatkom zdravotníckeho vybavenia.