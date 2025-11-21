Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Peru vydalo medzinárodný zatykač na expremiérku Betssy Chávezovú

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Chávezová sa v súčasnosti zdržiava v rezidencii mexického veľvyslanectva v Lime.

Autor TASR
Lima 21. novembra (TASR) - Peruánsky súd v piatok vydal medzinárodný zatykač na bývalú premiérku Betssy Chávezovú za jej údajné podieľanie sa na pokuse o štátny prevrat v roku 2022. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Chávezová sa v súčasnosti zdržiava v rezidencii mexického veľvyslanectva v Lime. Peruánsku vládu viedla počas úradovania prezidenta Pedra Castilla, ktorý sa pokúsil rozpustiť parlament a vyhlásiť nové voľby. Po tomto neúspešnom pokuse o štátny prevrat bol zatknutý v decembri 2022, keď šiel s rodinou na mexické veľvyslanectvo požiadať o azyl. Mexiko udelilo azyl jeho manželke a deťom a Peru následne vyhostilo mexického veľvyslanca.

Chávezová čelí obvineniam spoločne s Castillom. Zatiaľ čo exprezident čaká na súd vo väzbe, expremiérku prepustili z väzby na kauciu. Začiatkom tohto mesiaca požiadala o azyl v rezidencii mexického veľvyslanca.

Peru prerušilo s Mexikom diplomatické vzťahy a udelenie azylu Chávezovej označilo za vmiešavanie sa do vnútorných záležitostí krajiny. Prokuratúra žiada pre expremiérku 25-ročný trest a pre Castilla 34 rokov vo väzení.
