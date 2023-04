Peru vyhlásilo mimoriadny stav na zastavenie nelegálnej migrácie

Lima 27. apríla (TASR) - Peruánska prezidentka Dina Boluarteová vyhlásila v noci na štvrtok mimoriadny stav s cieľom obmedziť prílev nelegálnych migrantov prichádzajúcich z územia susedného Čile. Oznámila tiež, že na hraničných priechodoch budú nasadení vojaci, píše agentúra AFP.



Stovky migrantov, ktorí podľa Organizácie Spojených národov (OSN) pochádzajú najmä z Haiti a Venezuely a až doposiaľ žili v Čile, sú už niekoľko týždňov uviaznutí v blízkosti hranice medzi čilským mestom Arica a peruánskou Tacnou.



Mnohí z nich tvrdia, že sa len snažia dostať naspäť do svojej vlasti, prípadne že chcú pokračovať v ceste do Spojených štátov.



Peruánska vláda na hraničné priechody vyslala už približne 200 príslušníkov policajného zboru, čím chce zároveň zamedziť cezhraničnej trestnej činnosti. Boluarteová tiež uviedla, že okrem polície budú na hraniciach s Čile, Bolíviou, Brazíliou, Ekvádorom a Kolumbiou hliadkovať aj oddiely peruánskej armády.



Prezidentka nespresnila, dokedy by mal mimoriadny stav v Peru trvať, ani to, ako ovplyvní životy miestnych obyvateľov.