Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 29. november 2025Meniny má Vratko
< sekcia Zahraničie

Peru vyhlásilo na hranici s Čile núdzový stav pre prílev utečencov

.
Na snímke utečenci. Foto: TASR/AP

Peruánska armáda plánuje posilniť kontrolu hranice v južnom regióne Tacna na 60 dní.

Autor TASR
Lima 29. novembra (TASR) – Peruánska vláda v piatok vyhlásila núdzový stav na južnej hranici s Čile pre očakávaný prílev ľudí snažiacich sa uniknúť zo susednej krajiny pred možným zvolením krajne pravicového kandidáta Josého Antonia Kasta za prezidenta. Uviedla to agentúra AFP.

Peruánska armáda plánuje posilniť kontrolu hranice v južnom regióne Tacna na 60 dní – teda aj na dlhšie obdobie po čílskej druhokolovej voľbe, ktorá sa uskutoční 14. decembra a v ktorej Kast súperí s ľavicovou kandidátkou Jeannette Jarovou.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti