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Peruánci si budú vyberať deviateho prezidenta za posledných 10 rokov
Voľby pritom boli poznačené logistickými problémami a obvineniami z podvodov, čo len prehĺbilo nedôveru v krehké peruánske inštitúcie, pripomína AFP.
Autor TASR
Lima 7. júna (TASR) - Peruánci si budú v nedeľu vyberať novú hlavu štátu v druhom kole prezidentských volieb. Do toho sa dostala konzervatívna kandidátka Keiko Fujimoriová a ľavičiar Robert Sánchez. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.
Fujimoriová je dcérou bývalého autoritárskeho prezidenta Alberta Fujimoriho a o úrad sa uchádza už štvrtýkrát. Sánchez je zase jedným z najbližších spojencov uväznenej bývalej hlavy štátu Pedra Castilla, ktorého mnohí považujú za symbol chaosu a korupcie.
V prvom kole v apríli porazili ďalších 33 kandidátov, no ani jeden z nich nezískal ani 20 percent hlasov. Fujimoriová zvíťazila so ziskom 17 percent a Sánchez dostal 12 percent hlasov. Podľa prieskumov je približne 30 percent voličov stále nerozhodnutých.
Voľby pritom boli poznačené logistickými problémami a obvineniami z podvodov, čo len prehĺbilo nedôveru v krehké peruánske inštitúcie, pripomína AFP. „Antifujimoristické nálady sú stále silné, aj keď slabnú. Málo známy Sánchez je zase neznámou premennou,“ uviedol analytik David Sulmont.
Hlavnou témou kampane bola rastúca kriminalita, najmä prípady vydierania. Podľa prieskumu z roku 2025 sa 84 percent obyvateľov mestských oblastí obáva, že sa stanú obeťou trestného činu. Odborníci nárast organizovaného zločinu spájajú najmä s príjmami z nelegálnej ťažby zlata v Andách a Amazónii.
Fujimoriová počas kampane sľubovala tvrdý postup proti kriminalite. Navrhuje využívanie technológií na sledovanie v prípadoch vydierania či zvýšenie prítomnosti polície a armády v rizikových oblastiach. Tiež tvrdí, že väzni budú musieť pracovať a svoj dlh „splácať spoločnosti“.
Sánchez, ktorý je bývalým ministrom a populárny je najmä na vidieku, sľubuje boj proti korupcii v polícii a reformy, ktoré by umožnili armáde podporovať bezpečnostné zložky. Je zároveň otvorený „všetkým možnostiam tvorby pracovných miest a rozvoja“, pričom zdôrazňuje podporu čínskych investícií.
Zaregistrovaných je viac ako 27 miliónov voličov, z toho približne 1,2 milióna má hlasovať zo zahraničia, najmä zo Spojených štátov a Argentíny. Hlasovanie sa začne o 7:00 h miestneho času (14:00 h SELČ) a skončí o desať hodín neskôr.
Fujimoriová je dcérou bývalého autoritárskeho prezidenta Alberta Fujimoriho a o úrad sa uchádza už štvrtýkrát. Sánchez je zase jedným z najbližších spojencov uväznenej bývalej hlavy štátu Pedra Castilla, ktorého mnohí považujú za symbol chaosu a korupcie.
V prvom kole v apríli porazili ďalších 33 kandidátov, no ani jeden z nich nezískal ani 20 percent hlasov. Fujimoriová zvíťazila so ziskom 17 percent a Sánchez dostal 12 percent hlasov. Podľa prieskumov je približne 30 percent voličov stále nerozhodnutých.
Voľby pritom boli poznačené logistickými problémami a obvineniami z podvodov, čo len prehĺbilo nedôveru v krehké peruánske inštitúcie, pripomína AFP. „Antifujimoristické nálady sú stále silné, aj keď slabnú. Málo známy Sánchez je zase neznámou premennou,“ uviedol analytik David Sulmont.
Hlavnou témou kampane bola rastúca kriminalita, najmä prípady vydierania. Podľa prieskumu z roku 2025 sa 84 percent obyvateľov mestských oblastí obáva, že sa stanú obeťou trestného činu. Odborníci nárast organizovaného zločinu spájajú najmä s príjmami z nelegálnej ťažby zlata v Andách a Amazónii.
Fujimoriová počas kampane sľubovala tvrdý postup proti kriminalite. Navrhuje využívanie technológií na sledovanie v prípadoch vydierania či zvýšenie prítomnosti polície a armády v rizikových oblastiach. Tiež tvrdí, že väzni budú musieť pracovať a svoj dlh „splácať spoločnosti“.
Sánchez, ktorý je bývalým ministrom a populárny je najmä na vidieku, sľubuje boj proti korupcii v polícii a reformy, ktoré by umožnili armáde podporovať bezpečnostné zložky. Je zároveň otvorený „všetkým možnostiam tvorby pracovných miest a rozvoja“, pričom zdôrazňuje podporu čínskych investícií.
Zaregistrovaných je viac ako 27 miliónov voličov, z toho približne 1,2 milióna má hlasovať zo zahraničia, najmä zo Spojených štátov a Argentíny. Hlasovanie sa začne o 7:00 h miestneho času (14:00 h SELČ) a skončí o desať hodín neskôr.