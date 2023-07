Peruánka podozrivá z pašovania drog postrelila na letisku colníčku

Paríž 28. júla (TASR) - Peruánka podozrivá z pašovania drog postrelila na medzinárodnom letisku v Paríži colníčku, pretože sa nechcela podrobiť prehliadke. Oznámila to v piatok francúzska prokuratúra, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Incident na letisku Charlesa-de-Gaullea sa odohral vo štvrtok. Peruánka sa zmocnila zbrane pracovníčky colnice a postrelila ju do oblasti pása, uviedla prokuratúra.



Po colnej kontrole sa zistilo, že v batožine mala tri kilá kokaínu. Mladú dvadsiatničku zadržali a čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z pokusu o vraždu štátnej zamestnankyne a pre porušenie zákona o drogách, uvádza prokuratúra.



O incidente ako prvý informoval francúzsky týždenník Valeurs actuelles, podľa ktorého colníčku hospitalizovali a je mimo ohrozenia života. Incident sa odohral, keď colníčka viedla mladú ženu na toalety. Tragickejšiemu koncu nehody zabránil druhý colník. Útočníčku udrel do ruky, čím ju prinútil, aby strieľala nižšie než zamýšľala, uviedol týždenník.