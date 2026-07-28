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Peruánska politička Fujimoriová zložila prezidentskú prísahu
Nová prezidentka je dcérou bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho.
Autor TASR
Lima 28. júla (TASR) - Konzervatívna peruánska politička Keiko Fujimoriová zložila v utorok v Lime prezidentskú prísahu a za uplynulú dekádu sa stala deviatou hlavou štátu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Prisahám, že... si budem verne plniť povinnosti prezidentky republiky, ktoré mi národ zveril na funkčné obdobie rokov 2026 až 2031,“ vyhlásila pred Kongresom. Novozvolená 51-ročná politička zvíťazila v júnovom druhom kole prezidentských volieb o menej ako 50.000 hlasov, keď sa o prezidentskú funkciu uchádzala už štvrtýkrát.
Prezidentka v kampani sľubovala zakročiť proti zločinu prostredníctvom vyhostenia osôb bez dokladov, zriadení súdov s anonymnými sudcami či o povinnosti pre väzňov vo väzniciach zarobiť si na jedlo. Reagovala tak na najhoršiu bezpečnostnú krízu v krajine za posledné desaťročia, ktorá súvisí s rozširovaním pôsobenia domácich i zahraničných zločineckých gangov.
Nová prezidentka je dcérou bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho. Jeho vláda v 90. rokoch porazila extrémistickú maoistickú skupinu „Svetlý chodník“, no zároveň sa vydala autoritárskym smerom. Za porušovanie ľudských práv a korupciu bol tiež neskôr odsúdený.
„Prisahám, že... si budem verne plniť povinnosti prezidentky republiky, ktoré mi národ zveril na funkčné obdobie rokov 2026 až 2031,“ vyhlásila pred Kongresom. Novozvolená 51-ročná politička zvíťazila v júnovom druhom kole prezidentských volieb o menej ako 50.000 hlasov, keď sa o prezidentskú funkciu uchádzala už štvrtýkrát.
Prezidentka v kampani sľubovala zakročiť proti zločinu prostredníctvom vyhostenia osôb bez dokladov, zriadení súdov s anonymnými sudcami či o povinnosti pre väzňov vo väzniciach zarobiť si na jedlo. Reagovala tak na najhoršiu bezpečnostnú krízu v krajine za posledné desaťročia, ktorá súvisí s rozširovaním pôsobenia domácich i zahraničných zločineckých gangov.
Nová prezidentka je dcérou bývalého prezidenta Alberta Fujimoriho. Jeho vláda v 90. rokoch porazila extrémistickú maoistickú skupinu „Svetlý chodník“, no zároveň sa vydala autoritárskym smerom. Za porušovanie ľudských práv a korupciu bol tiež neskôr odsúdený.