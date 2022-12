Peruánska prezidentka predstavila novú vládu

Lima 10. decembra (TASR) - Peruánska prezidentka Dina Boluarteová predstavila v sobotu svoju vládu pozostávajúcu zo 16 členov, ktorých súčasne požiadala, aby sa zaviazali, že budú lojálni a nedopustia sa korupčného konania.



Ako konštatovala agentúra AFP, Peru zažíva politickú krízu, keď za posledných šesť rokov malo šesť prezidentov vrátane troch v priebehu jediného týždňa - táto situácia nastala v roku 2020, keď Kongres využil svoje právomoci na impeachment.



Boluarteová bola do stredy viceprezidentkou. Na post hlavy štátu sa dostala po tom, ako peruánsky Kongres v stredu hlasovaním rozhodol o odvolaní prezidenta Pedra Castilla z funkcie. Boluarteová sa stala prvou ženou na čele tejto juhoamerickej krajiny.



Boluarteová, ktorá plynule hovorí po španielsky a kečuánsky, bola zvolená za viceprezidentku na kandidátnej listine, ktorá minulý rok vyniesla k moci stredoľavého Castilla. Počas 17-mesačnej vlády Castilla, vidieckeho učiteľa bez predchádzajúcich politických skúseností, mala na starosti ministerstvo rozvoja a sociálnej inklúzie.



Castilla v prezidentskej funkcii nahradila po tom, ako ohromil krajinu príkazom na rozpustenie Kongresu a zámerom vyhlásiť nové parlamentné voľby.



Prezident tiež oznámil, že vláda bude riadiť krajinu prostredníctvom nariadení a že od 22.00 h do 04.00 h bude platiť zákaz vychádzania. Chcel tiež zhabať zbrane, ktoré vlastnia civilisti a reorganizovať súdny systém a políciu.



Kongres následne Castilla odvolal z funkcie prezidenta pre "trvalú morálnu nespôsobilosť". Polícia ho krátko na to zatkla na základe obvinenia zo vzbury.



Jeho neúspešný krok proti Kongresu vedenému opozíciou prišiel niekoľko hodín pred tým, ako mali zákonodarcovia začať tretí pokus o jeho impeachment.



Castillo počas svojho pôsobia v úrade vymenil vo vláde viac ako 70 členov. Niektorí z nich boli obvinení z protiprávneho konania.



Boluarteová vo svojich verejných vystúpeniach vyjadrila presvedčenie, že by mala mať možnosť zastávať úrad počas zostávajúcich 3,5 roka svojho funkčného obdobia.



Ľudia, ktorí naďalej protestujú v uliciach, však požadujú nové voľby. Niektorí z demonštrantov podporujúcich Castilla ju označili za "zradkyňu".



Agentúra AFP dodala, že demonštranti v sobotu v peru zablokovali niekoľko diaľnic, čím sa domáhali rozpustenia Kongresu, odstúpenia Boluarteovej a nových volieb.