Peruánska prezidentka vyzvala, aby plánované protesty v Lime boli poko

Dina Boluarteová. Foto: TASR/AP

Lima 18. januára (TASR) - Do peruánskej metropoly Lima sa v stredu schádzali tisíce demonštrantov, ktorí chcú žiadať odstúpenie prezidentky Diny Boluarteovej. Tá ich vyzvala, aby ich zhromaždenia boli pokojné a mierumilovné.Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, touto juhoamerickou krajinou už viac ako päť týždňov otriasajú protesty, ktoré sa začali začiatkom decembra - po zosadení a zatknutí bývalého prezidenta Pedra Castilla.Tento týždeň v Lime očakávajú tisíce demonštrantov z vidieckych oblastí, ktorí sú odhodlaní pokračovať v tlaku proti vláde. Ich zhromaždenia sa budú konať v čase platnosti výnimočného stavu, ktorý vláda v Peru vyhlásila v snahe udržať poriadok.Zrážky medzi protestujúcimi a bezpečnostnými silami si - prevažne na juhu a východe krajiny - vyžiadali už najmenej 42 obetí, informoval úrad peruánskeho ombudsmana pre ľudské práva.Do Limy prichádzajú zástupcovia rôznych skupín obyvateľstva, ktorí žiadajú odstúpenie Boluarteovej, rozpustenie parlamentu a okamžité nové voľby.Boluartová v utorok vo svojom príhovore na ústavnom súde informovala, že podľa statusov na sociálnych sieťach chcú nespokojní občaniaVyzvala ich preto, aby ich zhromaždenia boli pokojné a mierumilovné. Dodala:Upozornila však súčasne, žejednej skupiny ľudí.Podľa AFP nateraz vôbec nie je jasné, koľko demonštrantov do Limy vlastne príde.Na niektorých cestách v Peru - najmä na juhu - demonštranti vybudovali takmer sto barikád, ktoré komplikujú dopravu. Prezidentka avizovala, že bezpečnostné zložky ich budú postupne odstraňovať.Protesty sú namierené proti vláde prezidentky Boluarteovej, ktorá sa - ako viceprezidentka - dostala k moci po odvolaní svojho predchodcu Pedra Castilla.Demonštranti požadujú Boluarteovej odstúpenie, rozpustenie parlamentu a prepustenie uväzneného exprezidenta Castilla.Castillo bol z funkcie prezidenta odvolaný začiatkom decembra 2022. Parlament o tom rozhodol len krátko po tom, čo Castillo oznámil zámer rozpustiť zákonodarný zbor a vyhlásiť predčasné voľby.Poslanci vysvetlili, že Castilla zbavili funkcie z dôvodu. Polícia následne na Twitteri oznámila, že Castilla zadržali bezpečnostné zložky na základe obvinenia z pokusu o štátny prevrat. Momentálne je vo vyšetrovacej väzbe.Boluarteová síce patrí do tej istej ľavicovej strany ako Castillo, jeho stúpenci ju však odmietajú. Dokonca ju obvinili, že je "zradkyňa", píše AFP.