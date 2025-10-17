Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Peruánska vláda oznámila, že v Lime pre násilie vyhlási výnimočný stav

Demonštrant mávajúci peruánskou vlajkou, zatiaľ čo pred budovou Kongresu horí kartónová bábka počas protestu proti novozvolenému prezidentovi Josému Jerimu v Lime, Peru, 15. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Stredajšie protesty začali pokojným pochodom, ale po zotmení došlo k zrážkam, keď sa niektorí z účastníkov pokúsili prelomiť bezpečnostné zábrany rozostavené okolo budovy Kongresu v Lime.

Lima 17. októbra (TASR) - Peruánska vláda v noci na piatok oznámila, že v metropolitnej časti hlavného mesta Lima vyhlási výnimočný stav v reakcii na pretrvávajúce násilie zo strany organizovaného zločinu, ktoré viedlo k masovým protestom. Tie si vyžiadali jednu obeť a stovky zranených, prevažne policajtov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Protivládne protesty sa v Peru v posledných týždňoch zintenzívnili po tom, čo vláda 5. septembra schválila zákon, ktorý vyžaduje, aby mladí ľudia prispievali do súkromných dôchodkových fondov, a to aj napriek neistote zamestnania a neoficiálnej miere zamestnanosti viac než 70 percent.

Demonštrácie sa však stupňovali už posledného polroka aj v dôsledku vlny vydierania a vrážd, za ktorými stoja organizované zločinecké skupiny. Korupcia a rastúca kriminalita napokon viedli k zvrhnutiu bývalej prezidentky Diny Boluarteovej, ktorú z funkcie minulý piatok odvolal parlament.

Situáciu s násilím mal dostať pod kontrolu nástup dočasnej vlády pod vedením nového prezidenta Josého Jeriho pred niekoľkými dňami. Jeri vo štvrtok požiadal parlament o udelenie osobitných právomocí, ktoré by mu umožnili prijímať núdzové zákony bez nutnosti ich predložiť na hlasovanie.

Stredajšie protesty začali pokojným pochodom, ale po zotmení došlo k zrážkam, keď sa niektorí z účastníkov pokúsili prelomiť bezpečnostné zábrany rozostavené okolo budovy Kongresu v Lime. Demonštranti tiež hádzali kamene a odpaľovali ohňostroje, na čo polícia reagovala slzotvorným plynom.

Zranenia podľa AFP utrpelo najmenej 113 ľudí, z toho 84 policajtov a 29 civilistov. Počas protestu prišiel o život aj 32-ročný muž, ktorého postrelil policajt. Toho podľa polície fyzicky napadli, a preto vystrelil. Medzitým ho postavili mimo službu.
