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Peruánska vláda vyhlásila svoju vlasť za krajinu pápeža Leva XIV.
Pápež sa v piatok v rámci turné po Južnej Amerike vrátil do svojho druhého domova, peruánskeho mesta Chiclayo.
Autor TASR
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Lima 14. novembra (TASR) - Za „krajinu pápeža Leva XIV.“ vyhlásila dekrétom vláda peruánskej prezidentky Keiko Fujimoriovej svoju vlasť na počesť súčasného pontifika, ktorý v nej pôsobil v rokoch 2015 až 2023 a má tiež peruánske občianstvo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
Pápež sa v piatok v rámci turné po Južnej Amerike vrátil do svojho druhého domova, peruánskeho mesta Chiclayo, kde pol milióna ľudí napriek horúčavám charakteristickým pre púštne oblasti privítalo svojho bývalého biskupa. Chiclayo zasa dekrétom vláda vyhlásila za „verné mesto“.
Lev v piatok vo svojom niekdajšom domovskom meste kritizoval bohatých ľudí, ktorí využívajú vedecké pokroky na boj proti chorobám, starnutiu a smrti, zatiaľ čo milióny ďalších stále žijú v chudobe a útlaku.
„Práve preto, že vedecký pokrok je vrcholným úspechom ľudskej inteligencie, nesmie sa zamieňať s privilégiom vyhradeným pre milionárov hľadajúcich nesmrteľnosť, zatiaľ čo celé národy trpia chudobou a útlakom,“ vyhlásil počas svojej cesty v Peru.
Pápež sa v piatok v rámci turné po Južnej Amerike vrátil do svojho druhého domova, peruánskeho mesta Chiclayo, kde pol milióna ľudí napriek horúčavám charakteristickým pre púštne oblasti privítalo svojho bývalého biskupa. Chiclayo zasa dekrétom vláda vyhlásila za „verné mesto“.
Lev v piatok vo svojom niekdajšom domovskom meste kritizoval bohatých ľudí, ktorí využívajú vedecké pokroky na boj proti chorobám, starnutiu a smrti, zatiaľ čo milióny ďalších stále žijú v chudobe a útlaku.
„Práve preto, že vedecký pokrok je vrcholným úspechom ľudskej inteligencie, nesmie sa zamieňať s privilégiom vyhradeným pre milionárov hľadajúcich nesmrteľnosť, zatiaľ čo celé národy trpia chudobou a útlakom,“ vyhlásil počas svojej cesty v Peru.