< sekcia Zahraničie
Peruánski šamani prorokujú v roku 2026 pád Madura
Šamani sa každoročné v tomto čase schádzajú, bubnujú, spievajú, žujú koku a pijú silný halucinogénny odvar a potom predpovedajú, akých bude budúcich 12 mesiacov.
Autor TASR
Lima 30. decembra (TASR) - Skupina peruánskych šamanov sa v pondelok stretla vo štvrti Miraflores v Lime, aby predpovedala svetové udalosti na budúci rok. Prorokujú napríklad pád venezuelského prezidenta Nicolása Madura či pokračovanie vojny na Ukrajine, píše TASR podľa správy agentúry AP.
Šamani sa každoročné v tomto čase schádzajú, bubnujú, spievajú, žujú koku a pijú silný halucinogénny odvar a potom predpovedajú, akých bude budúcich 12 mesiacov. Tento rok prorokovali, že venezuelský prezident Nicolás Maduro skončí vo funkcii hlavy štátu a vojna na Ukrajine bude aj naďalej pokračovať.
„Požiadali sme, aby Maduro odišiel, odišiel do dôchodku, aby ho (americký) prezident Donald Trump mohol zosadiť, a vizualizovali sme, že sa to stane budúci rok,“ priblížila šamanka Ana María Simeónová.
Agentúra AP uvádza, že peruánski šamani majú so svojimi proroctvami zmiešané výsledky. Minulý rok predpovedali, že konflikt v Pásme Gazy prinesie „jadrovú vojnu“, v decembri 2023 však správne predpovedali, že bývalý peruánsky prezident Alberto Fujimori zomrie do 12 mesiacov. Exprezident zahynul na rakovinu v septembri 2024 vo veku 86 rokov.
Šamani po rituáli, počas ktorého na pláži La Herradura kládli žlté kvety, listy koky, meče a iné predmety, požiadali svojich bohov o mier na Blízkom východe, koniec vojny na Ukrajine a pád Madurovho režimu.
Šamani sa každoročné v tomto čase schádzajú, bubnujú, spievajú, žujú koku a pijú silný halucinogénny odvar a potom predpovedajú, akých bude budúcich 12 mesiacov. Tento rok prorokovali, že venezuelský prezident Nicolás Maduro skončí vo funkcii hlavy štátu a vojna na Ukrajine bude aj naďalej pokračovať.
„Požiadali sme, aby Maduro odišiel, odišiel do dôchodku, aby ho (americký) prezident Donald Trump mohol zosadiť, a vizualizovali sme, že sa to stane budúci rok,“ priblížila šamanka Ana María Simeónová.
Agentúra AP uvádza, že peruánski šamani majú so svojimi proroctvami zmiešané výsledky. Minulý rok predpovedali, že konflikt v Pásme Gazy prinesie „jadrovú vojnu“, v decembri 2023 však správne predpovedali, že bývalý peruánsky prezident Alberto Fujimori zomrie do 12 mesiacov. Exprezident zahynul na rakovinu v septembri 2024 vo veku 86 rokov.
Šamani po rituáli, počas ktorého na pláži La Herradura kládli žlté kvety, listy koky, meče a iné predmety, požiadali svojich bohov o mier na Blízkom východe, koniec vojny na Ukrajine a pád Madurovho režimu.