Peruánski zákonodarcovia schválili konanie o odvolaní prezidentky
Mimoriadne zasadnutie parlamentu sa uskutočnilo len niekoľko hodín po tom, čo poslanci naprieč politickým spektrom schválili štyri návrhy na jej odvolanie.
Autor TASR
Lima 10. októbra (TASR) - Peruánsky Kongres v piatok odhlasoval otvorenie rozpravy o odvolaní prezidentky Diny Boluarteovej, jednej z najnepopulárnejších hláv štátu na svete, informuje TASR podľa správy agentúr AFP a Reuters.
Mimoriadne zasadnutie parlamentu sa uskutočnilo len niekoľko hodín po tom, čo poslanci naprieč politickým spektrom schválili štyri návrhy na jej odvolanie.
Väčšina zákonodarcov zastupujúcich hlavné peruánske politické frakcie vrátane tých, ktorí boli kedysi lojálni Boluarteovej – hlasovala za zaradenie návrhov do diskusie, čo je prvý krok k odvolaniu prezidentky z funkcie. Ako dôvod uviedli jej „pretrvávajúcu morálnu neschopnosť“ vykonávať povinnosti vyplývajúce z jej úradu.
Boluarteovej nástup k moci v decembri 2022 sprevádzali protesty, ktoré poznačili celé jej funkčné obdobie – spolu s rôznymi škandálmi, vyšetrovaniami, kontroverziami a nárastom násilia gangov. Doteraz čelila viacerým pokusom o impeachment, píše AFP.
Ak zákonodarcovia budú pokračovať v hlasovaní o odvolaní Boluarteovej, dočasným prezidentom do volieb v apríli 2026 by sa mohol stať líder jednokomorového kongresu.
Peru malo za približne deväť rokov šesť prezidentov. Boluarteová nastúpila do úradu po tom, čo bol jej predchodca Pedro Castillo odvolaný z funkcie po zásahu proti protestom, pri ktorých zahynulo najmenej 50 ľudí. Odvtedy zaznamenala prudký pokles popularity. Je terčom viacerých vyšetrovaní vrátane údajného nepriznanie darov v podobe luxusných šperkov a hodiniek, čo je škandál s názvom „Rolexgate“. V júli si sama výrazne zvýšila plat.
Protivládne protesty sa v Peru v posledných týždňoch zintenzívnili po tom, čo vláda 5. septembra schválila zákon, ktorý vyžaduje, aby mladí ľudia prispievali do súkromných dôchodkových fondov, a to aj napriek neistote zamestnania a neoficiálnej miere zamestnanosti viac než 70 percent.
Protesty sa v Peru za posledných šesť mesiacov stupňovali aj v dôsledku vlny vydierania a vrážd zo strany organizovaných zločineckých skupín. Boluarteovej funkčné obdobie sa má skončiť v júli 2026.
