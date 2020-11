Peruánsky kongres zvolil za dočasného prezidenta krajiny Sagastiho

Lima 17. novembra (TASR) - Peruánsky Kongres zvolil v pondelok za nového dočasného lídra krajiny centristického politika Francisca Sagastiho. Na čele krajiny by mal stáť do júla budúceho roka, informovala v utorok agentúra AP.



Zákonodarcovia súhlasili s tým, aby sa novým dočasným prezidentom krajiny stal 76-ročný Sagasti, ktorý je považovaný za konsenzuálneho kandidáta. Jeho voľba by mala ukončiť politickú krízu a protesty, ktoré vyvolalo odvolanie prezidenta Martína Vizcarru z 10. novembra.



Populárneho prezidenta Vizcarru, odvolaného Kongresom pre obvinenia z úplatkárstva, nakrátko nahradil v úrade kontroverzne vnímaný politik, šéf Kongresu Manuel Merino. Ten však musel po piatich dňoch odstúpiť pod tlakom protestov proti Vizcarrovmu odvolaniu.



Počas potýčok demonštrantov s políciou zahynuli dvaja a desiatky utrpeli zranenia.



Francisco Sagasti bol v pondelok zvolený za nového predsedu Kongresu, čím sa na základe ústavy oficiálne zaujal aj uprázdnený post hlavy štátu. Prezidentskú prísahu zloží na mimoriadnom utorkovom zasadnutí parlamentu.



Rešpektovaný univerzitný profesor Sagasti by mal zotrvať v prezidentom úrade do konca júla 2021, a tak prakticky dokončiť mandát Martína Vizcarru. Podľa pozorovateľov by voľbu Sagastiho mohli akceptovať aj Peruánci rozhorčení Vizcarrovým odvolaním.



Agentúra AFP pripomína, že Sagasti je vo vysokej politike nováčikom: za poslanca peruánskeho Kongresu bol zvolený len v marci 2020. Riadne zvolený nový prezident by mal vzísť z volieb, ktoré sú naplánované na apríl budúceho roka.