Peruánsky parlament zbavil funkcie prezidenta Josého Jerího
Autor TASR
Lima 17. februára (TASR) - Peruánsky parlament v utorok hlasovaním zbavil funkcie dočasného prezidenta Josého Jerího, ktorého vyšetrujú pre podozrenia z korupcie vyplývajúceho zo zatajených stretnutí s dvoma čínskymi podnikateľmi. V krajine sú na apríl naplánované prezidentské aj parlamentné voľby. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Jerí bol prezidentom len štyri mesiace. Do funkcie ho na dočasné pôsobenie vymenovali v októbri ako predsedu Kongresu. Jeho predchodkyňu Dinu Boluarteovú vtedy zákonodarný zbor zosadil pre jej „trvalú morálnu neschopnosť“ plniť povinnosti vyplývajúce z jej úradu a nedostatok politickej vôle viesť boj s organizovaným zločinom.
Za odvolanie prezidenta v utorok hlasovalo 75 poslancov, 24 bolo proti a traja sa zdržali. Jerího zbavili funkcie v čase, keď bol vystavený silnejúcemu tlaku pre decembrovú neoficiálnu schôdzku s čínskymi biznismenmi a pre údajné nezrovnalosti pri menovaní žien do vládnych funkcií.
Jeden z čínskych podnikateľov má podľa AP uzavreté zmluvy s peruánskou vládou, druhého vyšetrujú pre podozrenie z účasti na nelegálnej ťažbe dreva. Jerí obvinenia z korupcie popiera a tvrdí, že sa s nimi stretol s cieľom zorganizovať peruánsko-čínske slávnosti.
Jeho nástupcu by mal Kongres zvoliť v stredu. Poslanci si budú vyberať jedného zo svojich radov, ktorý bude vládnuť do 28. júla. Vtedy dočasný prezident odovzdá úrad víťazovi prezidentských volieb naplánovaných na 12. apríla a súčasne sa začne funkčné obdobie nového Kongresu.
Juhoamerická krajina v súčasnosti zažíva najhoršie obdobie politickej nestability vo svojej modernej histórii. Boluarteová sa dostala k moci po impeachmente prezidenta Pedra Castilla uprostred násilne potlačených protestov, pri ktorých zomrelo najmenej 50 ľudí. Jerí bol v poradí už siedmym prezidentom Peru za posledných deväť rokov.
