Peruánsky prezident opäť prežil pokus o svoje odvolanie z funkcie

Lima 19. septembra (TASR) - Peruánsky Kongres na svojom zasadnutí v piatok neodvolal Martína Vizcarru z funkcie prezidenta krajiny. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



Návrh na začatie procesu Vizcarrovho odvolania z funkcie podali jeho oponenti pre jeho "morálne nedostatky" a obštrukciu spravodlivosti, keď sa údajne snažil brániť vyšetrovaniu korupcie vládnych predstaviteľov.



Návrh na začatie procesu Vizcarrovho odvolávania pritom Kongres pred týždňom schválil.



V piatkovom rozhodujúcom hlasovaní, ktorým vyvrcholila desať hodín trvajúca rozprava, však návrh na odvolanie 57-ročného prezidenta podporilo len 32 poslancov. Proti ich bolo 78 a 15 sa hlasovania zdržali. Na to, aby návrh opozície prešiel, bolo potrebných 87 hlasov poslancov 130-členného Kongresu.



Vizcarra, ktorý je v úrade hlavy štátu od roku 2018, po hlasovaní vo svojom tvíte napísal, že "veľké výzvy stojace pred Peru od nás vyžadujú, aby sme konali rozumne a zodpovedne. Všetci pokračujme v práci na tom, čo má pre Peruáncov skutočne význam".



Podľa prieskumov verejnej mienky má Vizcarra so svojou protikorupčnou kampaňou stále veľkú podporu verejnosti - osem z desiatich Peruáncov totiž chce, aby pokračoval v prezidentskej funkcii do konca svojho mandátu v júli 2021. Peruánci mu vyslovujú svoju podporu aj na sociálnych sieťach a v pouličných protestoch.



Prezidentova hlavná súperka Keiko Fujimoriová medzičasom tiež verejne uznala, že "nie je dostatok" dôvodov, na ktorých základe by bolo možné Vizcarru zbaviť moci.



Vizcarru sa už Kongres pokúsil odvolať vlani v septembri. Najnovšiu iniciatívu parlamentu prezident označil za "sprisahanie, ktorého cieľom je destabilizovať vládu".



Tento pokus odvolať prezidenta spustil únik nahrávok z Vizcarrovho stretnutia s vládnymi predstaviteľmi, s ktorými sa rozprával o stretnutí s peruánskym spevákom Richardom Cisnerosom. Ten dostal od vlády zmluvy na motivačné vystúpenia, ktoré momentálne vyšetruje Kongres aj hlavný audítor pre podozrenie z podvodu.



Agentúra AFP v sobotu pripomenula, že pre podozrenia z korupcie boli vyšetrovaní všetci štyria Vizcarrovi predchodcovia v úrade.



Prezidentské voľby sa v Peru uskutočnia na jar roku 2021. Vizcarra už oznámil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie, dodáva Reuters.