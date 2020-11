Peruánsky prezident po piatich dňoch vo funkcii podal demisiu

Lima 15. novembra (TASR) - Peruánsky prezident Manuel Merino podal v nedeľu demisiu. Stalo sa tak len päť dní po nástupe do tohto úradu, v ktorom nahradil parlamentom odvolaného Martína Vizcarru. Oznámenie o Merinovej demisii vyvolalo uliciach Limy oslavy.



V televíznom prejave k národu Merino vyzval všetkých Peruáncov, aby sa zjednotili a obnovili pokoj v krajine.



Po Vizcarrovom odvolaní totiž v Peru vypukli protesty sprevádzané potýčkami s políciou. V sobotu počas nich prišli o život dvaja ľudia.



O Vizcarrom odvolaní rozhodol 10. novembra peruánsky kongres. Stalo sa tak v súvislosti s obvineniami, že Vizcarra v roku 2014, keď slúžil ako regionálny guvernér, prijal úplatky od developerov.



V súlade s ústavou funkciu prezidenta prebral predseda kongresu, ktorým bol Merino. Prezidentský sľub zložil v utorok.



Merino pred tým v nedeľu odmietol prijať demisiu 13 ministrov, ktorí o to požiadali po tom, čo sa objavili správy o smrti dvoch demonštrantov.



Merino vyhlásil, že "ministri zostanú na svojich postoch, kým nepominie súčasné obdobie neistoty".



Počas sobotňajších protestov v Lime sprevádzaných zrážkami s políciou, ktorá voči niekoľkotisícovému davu použila slzotvorný plyn, utrpelo zranenia viacero ľudí. O život prišli dvaja muži vo veku 24 a 25 rokov.



Tento prevažne pokojný protest sa vyostril po tom, čo skupina demonštrantov začala do policajtov hádzať kamene a odpaľovať pyrotechniku.