Pes moldavskej prezidentky pohrýzol prezidenta Rakúska

Kišiňov 18. novembra (TASR) - Pes moldavskej prezidentky Maie Sanduovej pohrýzol rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena počas jeho oficiálnej piatkovej návštevy Kišiňova. Prezident utrpel len malé poranenie, ktoré ošetrili náplasťou. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Psa menom Codrut si Sanduová adoptovala pred niekoľkými mesiacmi. Van der Bellena pohrýzol, keď ho chcel pohladkať.



Prezident po incidente na sociálnej sieti Instagram uviedol, že "je veľký milovník psov" a "chápe, že toľko ľudí Codruta znervóznilo". Na rozlúčku po stretnutí mu van der Bellen daroval aj hračku.



Van der Bellen sa stretol so Sanduovou, aby prediskutovali žiadosť Moldavska o vstup do Európskej únie. Európska komisia tento mesiac odporučila začatie formálnych rozhovorov o jeho členstve. Okrem nej sa stretol aj so slovinskou prezidentkou Natašou Pircovou Musarovou.



Nejde o prvý prípad, keď pes prezidenta niekoho pohrýzol. Pes amerického prezidenta Joea Bidena pohrýzol v septembri 11 ochrankárov. Útoky vtedy pripísali stresu so života v Bielom dome a odsťahovali ho k rodinným známym.