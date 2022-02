Peskov: Ak sa Kyjev vzdá NATO, pomôže to nájsť reakciu na obavy Ruska

Moskva 14. februára (TASR) - Kremeľ je presvedčený, že oficiálne vzdanie sa zámeru Ukrajiny stať sa členom NATO by pomohlo. Vyjadrenie ukrajinského veľvyslanca, ktorý takúto možnosť pripustil, však podľa KremľaPodľa agentúry Interfax to v pondelok vyhlásil hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.Dodal, že Rusko zaznamenalo aj to, že Kyjev požiadal svojho veľvyslanca o dovysvetlenie jeho slov, preto. Peskov pripomenul, žeUkrajinský veľvyslanec v Británii Vadym Prystajko pred tým v rozhovore pre spravodajskú stanicu BBC pripustil, že Ukrajina by sa mohla vzdať snáh o vstup do NATO, ak by to pomohlo vyhnúť sa vojne s Ruskom.Ministerstvo zahraničných vecí v Kyjeve označilo Prystajkove slová za vytrhnuté z kontextu. Hovorca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Sergij Nykyforov, sa domnieva, že veľvyslanec Prystajko by mal vysvetliť svoj výrok. Nykyforov zároveň deklaroval, žeUkrajiny.Situáciu v súvislosti s Ukrajinou komentoval v pondelok aj predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Oleg Postnikov. V reakcii na výzvy Kyjeva a Západu na deeskaláciu napätia vyhlásil, žealeo urovnaní v Donbase.