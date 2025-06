Moskva 5. júna (TASR) - Rusko odpovie na nedeľné útoky na letiská vo svojom vnútrozemí vtedy, keď to ruské ozbrojené sily uznajú za vhodné, vyhlásil vo štvrtok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Peskov súčasne potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin v stredu v telefonáte s prezidentom USA Donaldom Trumpom avizoval, že Rusko na ukrajinskú diverznú operáciu Pavučina zareaguje odvetnými opatreniami. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Na otázku novinárov, aká a kedy táto odpoveď na operáciu Pavučina bude, Peskov povedal: „Taká a vtedy, keď to naši vojaci uznajú za vhodné.“



Ruské ministerstvo obrany pripustilo, že 1. júna sa pod útokom ocitli vojenské letiská v Murmanskej, Irkutskej, Ivanovskej, Riazanskej a Amurskej oblasti, ktoré sa rozprestierajú hlboko vo vnútrozemí. Moskva potvrdila, že v Murmanskej a Irkutskej oblasti „niekoľko lietadiel“ začalo v dôsledku útoku dronov horieť.



Agentúra AFP pripomenula, že Putin opakovane odmietol 30-dňové prímerie vo vojne na Ukrajine, pričom v stredu vyhlásil, že Kyjev by tento čas aj tak využil na prezbrojenie a mobilizáciu.



AFP konštatuje, že Trumpovo úsilie o ukončenie viac ako tri roky trvajúcej vojny na Ukrajine doteraz prinieslo len málo výsledkov - konkrétnym činom bola len veľká výmena vojnových zajatcov.



Kremeľ uviedol, že Putin a Trump sa v stredu počas telefonického rozhovoru nedohodli na čase svojho stretnutia, ale zhodli sa v tom, že takáto schôdzka je nevyhnutná.



Ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj opakovane vyzval na rozhovory s Putinom, ale dlhoročný ruský líder v stredu povedal: „O čom sa môžeme rozprávať s teroristami?“, čím dal najavo, že absolútne odmieta diplomatické riešenie vojnového konfliktu so súčasným ukrajinským vedením.



Vo verejnom diskurze v Rusku podobné Putinove vyjadrenia upevňujú obraz Ukrajiny ako hrozby a slúžia ako zámienka pre ďalšie vojenské operácie.



Zelenskyj sa - naopak - snaží prezentovať ako strana otvorená mieru, čím si udržiava diplomatickú podporu Západu.



Tento kontrast medzi „ochotou rokovať“ a „odmietnutím dialógu“ odráža aj hlbokú nedôveru a nezmieriteľné rozdiely medzi oboma stranami, konštatuje AFP.