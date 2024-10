Peskov: Cvičenie NATO Steadfast Noon iba eskaluje napätie

Moskva 14. októbra (TASR) - Každoročné cvičenie Severoatlantickej aliancie (NATO) Steadfast Noon, ktoré je zamerané na zaobchádzanie s jadrovými zbraňami, podnecuje napätie v čase "horúcej vojny" na Ukrajine. Uviedol to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



"V podmienkach horúcej vojny, ktorá prebieha v rámci ukrajinského konfliktu, takéto cvičenie nevedie k ničomu inému ako k ďalšej eskalácii napätia," povedal Peskov.



Kremeľský hovorca dodal, že Moskva nemôže viesť s USA rozhovory o jadrových zbraniach, čomu je Washington otvorený, pretože západné jadrové mocnosti sú priamo i nepriamo zapojené do konfliktu proti Rusku. Bezpečnostné rokovania by preto podľa Peskova museli mať oveľa širší rozsah.



Cvičenie Steadfast Noon odštartuje v pondelok. Zapojí sa doňho približne 60 lietadiel z 13 členských krajín NATO, ktoré absolvujú cvičné lety nad západnou Európou. Budú medzi nimi stíhačky schopné prepravy amerických jadrových bômb umiestnených v Európe, bombardéry dlhého doletu, prieskumné lietadlo aj lietadlo na dopĺňanie paliva vo vzduchu. Manévre nebudú zahŕňať skutočné zbrane.



Severoatlantická aliancia zdôraznila, že Steadfast Noon je "rutinné a opakované cvičenie", a nie reakcia na ruskú inváziu na Ukrajinu. Napriek tomu má vyslať jasný signál Moskve, že NATO je v prípade potreby pripravené brániť sa jadrovými zbraňami.