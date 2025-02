Peskov: Dialóg medzi prezidentmi Putinom a Trumpom je sľubný

Moskva 23. februára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v nedeľu privítal dialóg ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického náprotivku Donalda Trumpa ako "sľubný". Zároveň uviedol, že Rusko sa nikdy nevzdá územia na východe Ukrajiny, ktorého sa zmocnilo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Trump 12. februára telefonoval s Putinom a zhodli sa na okamžitom začatí rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Následne o vojne rokovali v saudskoarabskom Rijáde ruskí a americkí predstavitelia, bez účasti Kyjeva.



Putin následne uviedol, že považuje rokovania americko-ruskej delegácie v Saudskej Arábii za prvý krok k obnoveniu spolupráce so Spojenými štátmi.



"Toto je dialóg medzi dvoma výnimočnými prezidentmi," povedal Peskov pre štátnu televíziu. "Je dôležité, aby nám nič nebránilo v realizácii politickej vôle oboch hláv štátov," dodal hovorca Kremľa.



Peskov tiež vylúčil akékoľvek teritoriálne ústupky Ruska ako súčasť možnej mierovej dohody. "Ľudia sa už dávno rozhodli pripojiť k Rusku," povedal. Podľa AFP mal namysli referendá z jesene 2022 v štyroch oblastiach na východe Ukrajiny o ich pripojení k Rusku. Kyjev, Západ a medzinárodní pozorovatelia označili tieto referendá za falošné, pripomína AFP. "Nikto nikdy nepredá tieto územia. To je najdôležitejšia vec," vyhlásil hovorca.



Hovorca Kremľa sa tiež vyjadril k sporom medzi Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ukrajinský prezident v stredu vyhlásil, že Trump žije v ruskej "dezinformačnej bubline", čím reagoval na vyjadrenia amerického náprotivku, že za vojnu, ktorú rozpútalo Rusko pred takmer tromi rokmi, môže Ukrajina. Trump následne povedal, že Zelenskyj je "diktátor bez volieb" a vyzval ho, aby "konal rýchlo, inak mu nezostane žiadna krajina". Trump tiež vyhlásil, že účasť Zelenského na rokovaniach o prímerí nie je nevyhnutná.



"Zelenskyj sa nevhodne vyjadruje na adresu hlavy štátu. Robí to opakovane," povedal Peskov. Podľa neho by žiadny prezident takéto zaobchádzanie netoleroval a reakcia Trumpa je podľa slov Peskova celkom pochopiteľná.