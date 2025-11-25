< sekcia Zahraničie
Peskov: Diskusia o bezpečnostnej architektúre bude potrebná
Americká vláda minulý týždeň predložila Kyjevu svoj plán na ukončenie vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Moskva 25. novembra (TASR) - Diskusia o bezpečnostnej architektúre v Európe nebude možná bez zástupcov európskych štátov. Ich zapojenie do prebiehajúcich rokovaní o konflikte na Ukrajine bude neskôr potrebné. V utorok to novinárom povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Prirodzene, diskutovať o bezpečnostnej architektúre Európy a hovoriť o bezpečnostných zárukách je sotva možné bez existencie bezpečnostného systému ako celku, o čom je prakticky nemožné hovoriť bez samotných Európanov,“ poznamenal Peskov. „V určitej fáze bude potrebné ich zahrnúť do diskusie,“ vysvetlil.
Americká vláda minulý týždeň predložila Kyjevu svoj plán na ukončenie vojny na Ukrajine. Dokument, ktorý zverejnili viaceré médiá obsahoval významné ústupky Rusku. Návrh napríklad počítal s tým, že Ukrajina Rusku odstúpi celý Donbas, že nikdy nevstúpi do NATO a že obmedzí svoju armádu na 600.000 vojakov.
Peskov podotkol, že americký projekt je v súčasnosti jediným významným návrhom. „Veríme, že by to mohol byť veľmi dobrý základ pre rokovania, a hovoril o tom aj náš prezident. Stále zastávame tento názor. Príde čas, kedy sa s touto záležitosťou budeme podrobne zaoberať,“ dodal.
Ukrajinská a americká delegácia sa v nedeľu v Ženeve dohodli na upravenej verzii mierového plánu. Peskov prezradil, že Moskva od USA stále upravenú verziu návrhu nedostala. „Netušíme, čo v ňom je,“ pripustil.
