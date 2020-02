Peskov: Dobré vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou niektorým nevyhovujú

Moskva 21. februára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok poznamenal, že dobré vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou nie sú pre niektoré štáty prospešné. Tieto krajiny však odmietol menovať.



Peskov sa takto vyjadril v reakcii na rozhovor ruského prezidenta Vladimira Putina pre agentúru TASS. Šéf Kremľa v ňom uviedol, že spolupráca medzi Ruskom a Ukrajinou nevyhovuje rôznym štátom, pretože to vnímajú ako vytváranie globálneho konkurenta.



"Je zrejmé, že (ruský prezident Vladimir) Putin mal na mysli niekoľko štátov, ktoré neustále pracujú na tom, aby vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou zostali v ich súčasnom, smutnom stave," uviedol Peskov.



"Radšej by som konkrétne štáty nemenoval," poznamenal hovorca Kremľa.



Peskov sa vyjadril aj k medializovaným informáciám, že Rusko zasahuje do kampane pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA v prospech znovuzvolenia súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa.



"Toto je ďalšia z radu paranoidných správ a je nám ľúto, že ich počet sa bude s blížiacimi sa voľbami zvyšovať. S pravdou nemajú určite nič spoločné," zdôraznil.