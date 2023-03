Peskov: Ešte sa nerozhodlo o tom, či Putin pocestuje na summit BRICS

Moskva 24. marca (TASR) - Ešte sa nerozhodlo o tom, či sa ruský prezident Vladimir Putin v lete zúčastní na summite skupiny BRICS v Juhoafrickej republike. Uviedol to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správy televízie CNN.



"Zatiaľ o tom nebolo rozhodnuté," povedal Peskov.



V prípade uskutočnenia cesty Putina do Juhoafrickej republiky sa Johannesburg bude musieť zaberať zatykačom, ktorý na šéfa Kremľa vydal minulý týždeň Medzinárodný trestný súd (ICC) za vojnové zločiny na Ukrajine.



Ako signatár Rímskeho štatútu, ktorým sa ustanovil ICC, je Juhoafrická republika povinná zadržať Putina a postaviť ho pred súd. Ešte pred prijatím nejakých krokov o tom však chcú predstavitelia juhoafrickej vlády chce rokovať medzi sebou i s Ruskom, uviedla tento týždeň juhoafrická ministerka zahraničných vecí Naledi Pandorová.



Juhoafrická republika má blízke diplomatické vzťahy s Moskvou aj napriek západnému odsúdeniu vojny na Ukrajiny. V roku 2015 bola pritom juhoafrická vláda kritizovaná za to, že dovolila sudánskemu prezidentovi Umarovi Bašírovi opustiť krajinu, hoci naňho ICC vydal zatykač. Bašír bol vtedy v JAR na summite Africkej únie a vláda argumentovala tým, že mal diplomatickú imunitu.



Skupina rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS združuje Brazíliu, Čínu, Indiu, Juhoafrickú republiku a Rusko. Jej summit sa v JAR uskutoční v auguste.