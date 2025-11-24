< sekcia Zahraničie
Peskov: Ešte sme nedostali upravenú verziu amerického mierového plánu
Peskov tiež potvrdil, že prezident Vladimir Putin bude v priebehu pondelka telefonovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.
Autor TASR
Moskva 24. novembra (TASR) - Rusko podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova zatiaľ nedostalo upravenú verziu amerického mierového plánu pre Ukrajinu ani žiadne informácie o rozhovoroch medzi Spojeným štátmi a Ukrajinou, ktoré sa uskutočnili vo švajčiarskej Ženeve. Peskov zároveň odmietol komentovať návrhy mierového plánu, ktoré zverejnili svetové médiá. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a TASS.
„Zatiaľ sme nevideli žiadny plán, prečítali sme si iba vyhlásenia vydané po rokovaniach v Ženeve,“ povedal Peskov. „Zatiaľ sme oficiálne nedostali nič,“ uviedol.
Rusko je podľa hovorcu Kremľa aj naďalej otvorené rokovaniam o urovnaní situácie na Ukrajine. Informoval však, že Rusko tento týždeň neplánuje žiadne stretnutia s predstaviteľmi USA.
Peskov tiež potvrdil, že prezident Vladimir Putin bude v priebehu pondelka telefonovať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Turecký líder rozhovor s Putinom avizoval už v nedeľu a jeho cieľom je prediskutovať mierový proces a obnovenie dohody o preprave obilia cez Čierne more.
Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v nedeľu v Ženeve v rámci rokovaní vypracovali aktualizovanú verziu mierového plánu na ukončenie vojny. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom. Predstavitelia oboch krajín zdôraznili, že akákoľvek budúca dohoda musí v plnej miere rešpektovať suverenitu Ukrajiny a zabezpečiť trvalý a spravodlivý mier.
