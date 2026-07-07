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Peskov: Európa vyvíja tlak na Ukrajinu, aby pokračovala vo vojne
Peskov opísal vývoj zbrojenia v Európe ako proces transformácie a kritizoval využívanie peňazí daňových poplatníkov na zbrojenie.
Autor TASR
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Berlín 7. júla (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že európske krajiny vyvíjajú tlak na Ukrajinu, aby pokračovala vo vojne proti Rusku. Uviedol to v rozhovore pre švajčiarsky týždenník Die Weltwoche zverejnenom v utorok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Európske krajiny si stále myslia, že môžu strategicky poraziť Rusko,“ povedal Peskov. Podľa neho ide o „najväčšiu chybu v histórii“ a dodal, že vďaka európskej podpore Kyjev nie je schopný flexibilne reagovať.
Peskov opísal vývoj zbrojenia v Európe ako proces transformácie a kritizoval využívanie peňazí daňových poplatníkov na zbrojenie. Celý proces zároveň označil za „vymývanie mozgov európskych daňových poplatníkov“.
Podľa tlačovej agentúry TASS hovorca Kremľa pre švajčiarske periodikum tiež uviedol, že konflikt na Ukrajine sa skončí deň po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prijme zodpovedné rozhodnutie. To podľa Peskova zahŕňa stiahnutie ukrajinských vojsk z Donbasu na východe Ukrajiny a z území, ktoré Rusko v súčasnosti považuje za svoje regióny, ako aj právne uznanie „súčasného usporiadania (územia)“.
Kategoricky pritom odmietol obavy Európy, že vojna na Ukrajine by mohla eskalovať do tretej svetovej vojny. „Rusko je príliš veľká a príliš zodpovedná krajina na to, aby bolo iniciátorom tretej svetovej vojny,“ povedal.
Peskov dodal, že hoci Rusko a USA momentálne nemajú ideálne vzťahy, sú dostatočne rozumné na to, aby spolu naďalej komunikovali.
„Európske krajiny si stále myslia, že môžu strategicky poraziť Rusko,“ povedal Peskov. Podľa neho ide o „najväčšiu chybu v histórii“ a dodal, že vďaka európskej podpore Kyjev nie je schopný flexibilne reagovať.
Peskov opísal vývoj zbrojenia v Európe ako proces transformácie a kritizoval využívanie peňazí daňových poplatníkov na zbrojenie. Celý proces zároveň označil za „vymývanie mozgov európskych daňových poplatníkov“.
Podľa tlačovej agentúry TASS hovorca Kremľa pre švajčiarske periodikum tiež uviedol, že konflikt na Ukrajine sa skončí deň po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prijme zodpovedné rozhodnutie. To podľa Peskova zahŕňa stiahnutie ukrajinských vojsk z Donbasu na východe Ukrajiny a z území, ktoré Rusko v súčasnosti považuje za svoje regióny, ako aj právne uznanie „súčasného usporiadania (územia)“.
Kategoricky pritom odmietol obavy Európy, že vojna na Ukrajine by mohla eskalovať do tretej svetovej vojny. „Rusko je príliš veľká a príliš zodpovedná krajina na to, aby bolo iniciátorom tretej svetovej vojny,“ povedal.
Peskov dodal, že hoci Rusko a USA momentálne nemajú ideálne vzťahy, sú dostatočne rozumné na to, aby spolu naďalej komunikovali.