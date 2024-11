Peskov: Európski lídri sa naďalej pokúšajú o strategickú porážku Ruska

Moskva 11. novembra (TASR) - Kremeľ v pondelok obvinil európskych lídrov, že sa naďalej snažia o "strategickú porážku" Ruska. Na tlačovej konferencii to uviedol hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. TASR informuje podľa agentúry Reuters a denníka The Daily Telegraph.



Peskov reagoval na medializované informácie, že Británia umožní Ukrajine používať raketové systémy dlhého doletu Storm Shadow proti cieľom hlboko na území Ruska.



Londýn chce o tejto veci rokovať aj s odchádzajúcim prezidentom USA Joeom Bidenom a presvedčiť ho, aby Ukrajincom takéto útoky umožnil. Podľa informácií britského denníka The Telegraph panuje v britskej vláde veľká nádej, že americký prezident povolenie vydá.



Ukrajina o povolenie používať rakety dlhého doletu aj proti cieľom hlboko na ruskom území žiada už niekoľko mesiacov. Americký prezident ho neposkytol z obáv pred odvetnými útokmi Ruska na západné vojenské základne, ako aj zo strachu pred zintenzívnením ruských sabotážnych aktivít v Európe.