Peskov: Facebook je zbraň, používa sa aj proti Rusku

Moskva 21. mája (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že vo svete sa vedie množstvo "lživých kampaní" proti Rusku, pričom Facebook označil za "zbraň", informuje agentúra Interfax.



"Vidíme obrovské množstvo lživých kampaní namierených proti našej krajine, preto musíme byť neustále v strehu," uviedol počas tlačovej konferencie Peskov.



Na adresu sociálnej siete Facebook povedal, že môže spôsobiť vyostrenie akejkoľvek situácie v medzinárodných vzťahoch.



"Táto zbraň môže vyprovokovať nepokoje v ktorejkoľvek krajine na svete. Táto zbraň môže poškodiť vzťahy medzi ľuďmi alebo krajinami. Táto zbraň môže manipulovať s obchodmi vo výške niekoľkých triliónov dolárov... a preto je nebezpečná," vyhlásil Peskov. Dodal, že si chcel so sebou priniesť aj ukážky facebookových príspevkov namierených proti Rusku, nakoniec si to však rozmyslel.



Ruské úrady už v januári obvinili platformy zahraničných sociálnych médií z toho, že zasahujú do vnútorných záležitostí Ruska - dopustili sa ho údajne tým, že neodstránili výzvy na účasť na zhromaždeniach na podporu opozičného lídra Alexeja Navaľného.



Od februára začal v Rusku platiť zákon, ktorý zaväzuje sociálne siete vyhľadávať a blokovať informácie o úradmi nepovolených zhromaždeniach. Ešte v januári začal platiť zákon, podľa ktorého sociálnym sieťam hrozia vysoké pokuty - od stotisíc do niekoľko miliónov rubľov, ak odmietnu vymazať informácie zakázané v Rusku. Pokutované už boli siete Twitter a Tiktok.



V polovici marca prijala ruská vláda opatrenia obmedzujúce prenosovú rýchlosť dát pre Twitter, pričom zdôraznila, že ak sieť neodstráni nevhodný obsah, príde k jej úplnému zablokovaniu.



Kritici Kremľa sa domnievajú, že cieľom opatrení proti sociálnym sieťam je umlčať opozíciu.