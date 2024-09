Peskov: Harrisová je predvídateľnejšia ako Trump

Moskva 1. septembra (TASR) - Rusko považuje americkú viceprezidentku a kandidátku demokratov na prezidentský post Kamalu Harrisovú za predvídateľnejšiu než jej republikánskeho súpera Donalda Trumpa. Uviedol to v rozhovore odvysielanom v nedeľu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že v súčasnosti neexistuje nijaká perspektíva na zlepšenie vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Šéf Kremľa Vladimir Putin uviedol ešte pred odstúpením amerického prezidenta Joea Bidena z prezidentského súboja, že Moskva by preferovala Bidena pred Trumpom. Šéf Kremľa pritom Bidena opísal ako typ skúseného politika zo starej školy.



Moderátor Pavel Zarubin sa preto počas rozhovoru Peskova spýtal, kto je po odstúpení Bidena novým kandidátom preferovaným Ruskom. "Nemáme nijakého kandidáta. Demokrati sú však samozrejme predvídateľnejší. To, čo Putin povedal o Bidenovej predvídateľnosti sa vzťahuje na takmer všetkých demokratov vrátane Harrisovej," povedal Peskov.



Hoci Putin a Peskov označujú americké prezidentské voľby sa vnútornú záležitosť Spojených štátov, už niekoľkokrát obaja zdieľali svoje názory spojené s nimi, pripomína Reuters.



Peskov pritom v rozhovore zverejnenom v nedeľu tiež odmietol tvrdenia Trumpa, že by dokázal ukončiť vojnu na Ukrajine behom 24 hodín, ak by sa vrátil do Bieleho domu. "Nemyslím si, že existuje čarovný prútik," uviedol Peskov s tým, že krízu na Ukrajine nemožno vyriešiť behom 24 hodín.



Peskov zároveň označil skôr za fantáziu to, že by nový americký prezident vo svojom inauguračnom príhovore oznámil, že Spojené štáty sú za mier a pozastavujú vojenskú pomoc pre Ukrajinu a vyzval by na mierové rokovania. Niečo také by však určite podľa Peskova zmenilo postoj Kyjeva.



Hovorca Kremľa v rozhovore zároveň poukázal aj na nízku úroveň vzťahov medzi Ruskom a USA a uviedol, že v súčasnosti neexistuje perspektíva na ich zlepšenie.