Peskov: Hybridná vojna so Západom bude trvať dlho

Moskva 29. marca (TASR) - Kremeľ v stredu deklaroval, že konfrontácia Ruska so Západom bude zrejme trvať dlho. Informovala o tom agentúra AFP.



Pri otázke, ako Kremeľ hodnotí vyhliadky na ukončenie bojov na Ukrajine a či by sa tzv. špeciálna vojenská operácia (SVO) - ako sa v Rusku musí označovať ním rozpútaná vojna na Ukrajine - mohla skončiť už tento rok, Peskov novinárov odkázal na ministerstvo obrany.



Dodal však, že pokiaľ ide o "vojnu v širšom kontexte - konfrontáciu s nepriateľskými štátmi....hybridnú vojnu, ktorá bola rozpútaná proti našej krajine, tak tá je na dlhý čas".



AFP pripomenula, že podľa západných spravodajských služieb pritom Rusko dúfalo, že po spustení svojej SVO na Ukrajine vo februári minulého roka dosiahne stanovené ciele v priebehu niekoľkých dní - čo sa však nestalo.



Peskov však vo svojom vystúpení pred novinármi v stredu tvrdil, že Rusi sa "bezprecedentným" spôsobom zjednotili okolo prezidenta Vladimira Putina a že väčšina z nich chce, aby sa stanovené ciele na Ukrajine dosiahli. Treba len prejaviť "odhodlanie, vernosť sebe, cieľavedomosť, zomknúť sa okolo prezidenta," dodal Peskov.



V komentári k výrokom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý povedal, že v prípade porážky v bojoch o mesto Bachmut na východnom fronte bude Ukrajina dotlačená ku kompromisu s Ruskom, a to aj vo vnútri krajiny, keďže obyvateľstvo je unavené z vojny, Peskov uviedol: "Kyjevský režim si určuje svoje vlastné priority."



Kremeľský hovorca doplnil, že SVO pokračuje a o Bachmut - Peskov preň použil starý názov Arťomovsk - sa vedú prudké boje.



"Naši (vojaci tam) predvádzajú zázraky," vyzdvihol Peskov.



Na otázku, ako hodnotí náladu vo vnútri Ruskej federácie, Peskov odpovedal, že je "veľmi dobrá".



"Vidíme absolútnu konsolidáciu ruskej spoločnosti. Je tu bezprecedentná konsolidácia okolo prezidenta, najvyššieho veliteľa (ozbrojených síl), a politiky, ktorú vedie. Vidíme absolútne dominantnú dôveru v našej spoločnosti, že všetky ciele stanovené pre SVO budú a musia byť dosiahnuté."



AFP pripomenula, že ruské štátne médiá poskytujú o aktivitách svojich jednotiek na Ukrajine výlučne "prokremeľské spravodajstvo". Kritika vojenských operácií je de facto zakázaná a v krajine vládne cenzúra.



Spoľahlivé prieskumy verejnej mienky o tom, čo si Rusi myslia o tzv. špeciálnej operácii na Ukrajine, neexistujú, uzavrela svoju správu AFP.