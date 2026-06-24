< sekcia Zahraničie
Peskov: Jadrové zbrane sú jedinou ochranou proti globálnej vojne
Platnosť poslednej jadrovej dohody New START medzi Spojenými štátmi a Ruskom vypršala vo februári, čím sa obmedzenia pre dve najväčšie svetové jadrové veľmoci uvoľnili.
Autor TASR
Moskva 24. júna (TASR) - Jadrové zbrane sú jedinou ochranou, ktorá bráni tomu, aby svet skĺzol do globálnej vojny. Uviedol to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Platnosť poslednej jadrovej dohody New START medzi Spojenými štátmi a Ruskom vypršala vo februári, čím sa obmedzenia pre dve najväčšie svetové jadrové veľmoci uvoľnili. Zatiaľ neexistujú žiadne náznaky, že by sa ktorákoľvek zo strán snažila o jej obnovenie alebo nahradenie.
Peskov v stredu vyhlásil, že globálny bezpečnostný systém sa rozpadá. „Na tomto svete nám nezostalo nič okrem jadrového odstrašovania. Je to jediná vec, ktorá chráni svet pred globálnou vojnou,“ povedal.
„S rozvojom technológií je už teraz jasné, že sa objavia nové typy nejadrových zbraní, ale tie sa môžu v ničivej sile nakoniec vyrovnať jadrovým zbraniam,“ dodal.
Ruský prezident Vladimir Putin počas štvorročnej vojny na Ukrajine opakovane hrozil jadrovými zbraňami, za čo si vyslúžil kritiku od USA i od európskych štátov, poznamenala AFP.
Jeho americký náprotivok Donald Trump trval na tom, aby nová zmluva zahŕňala aj Čínu. Moskva tvrdí, že ak sa tak stane, do novej dohody by sa mali zahrnúť aj spojenci Washingtonu - Spojené kráľovstvo a Francúzsko.
Vypršaním platnosti zmluvy New START sa svet dostal po prvýkrát za uplynulé desaťročia do situácie, v ktorej neexistuje platná zmluva o obmedzení rozmiestnenia jadrových zbraní.
Zmluva o strategických útočných zbraniach New START bola poslednou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami vlastniacimi približne 90 percent všetkých jadrových zbraní. Dokument podpísali 8. apríla 2010 v Prahe prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medvedev.
Bývalý prezident USA Joe Biden sa s Ruskom dohodol na jej predĺžení o päť rokov po tom, ako porazil súčasného prezidenta Donalda Trumpa vo voľbách v roku 2020. Šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na tejto dohode, ale súčasne vyhlásil, že Moskva bude naďalej dodržiavať limity, ktoré sa týkajú bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov.
Platnosť poslednej jadrovej dohody New START medzi Spojenými štátmi a Ruskom vypršala vo februári, čím sa obmedzenia pre dve najväčšie svetové jadrové veľmoci uvoľnili. Zatiaľ neexistujú žiadne náznaky, že by sa ktorákoľvek zo strán snažila o jej obnovenie alebo nahradenie.
Peskov v stredu vyhlásil, že globálny bezpečnostný systém sa rozpadá. „Na tomto svete nám nezostalo nič okrem jadrového odstrašovania. Je to jediná vec, ktorá chráni svet pred globálnou vojnou,“ povedal.
„S rozvojom technológií je už teraz jasné, že sa objavia nové typy nejadrových zbraní, ale tie sa môžu v ničivej sile nakoniec vyrovnať jadrovým zbraniam,“ dodal.
Ruský prezident Vladimir Putin počas štvorročnej vojny na Ukrajine opakovane hrozil jadrovými zbraňami, za čo si vyslúžil kritiku od USA i od európskych štátov, poznamenala AFP.
Jeho americký náprotivok Donald Trump trval na tom, aby nová zmluva zahŕňala aj Čínu. Moskva tvrdí, že ak sa tak stane, do novej dohody by sa mali zahrnúť aj spojenci Washingtonu - Spojené kráľovstvo a Francúzsko.
Vypršaním platnosti zmluvy New START sa svet dostal po prvýkrát za uplynulé desaťročia do situácie, v ktorej neexistuje platná zmluva o obmedzení rozmiestnenia jadrových zbraní.
Zmluva o strategických útočných zbraniach New START bola poslednou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Spojenými štátmi a Ruskou federáciou, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami vlastniacimi približne 90 percent všetkých jadrových zbraní. Dokument podpísali 8. apríla 2010 v Prahe prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medvedev.
Bývalý prezident USA Joe Biden sa s Ruskom dohodol na jej predĺžení o päť rokov po tom, ako porazil súčasného prezidenta Donalda Trumpa vo voľbách v roku 2020. Šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na tejto dohode, ale súčasne vyhlásil, že Moskva bude naďalej dodržiavať limity, ktoré sa týkajú bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov.