Peskov k Bidenovi: Do volieb je ďaleko,prioritou je špeciálna operácia

Moskva 21. júla (TASR) — Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v nedeľu v reakcii prezidenta USA Joea Bidena neuchádzať sa o znovuzvolenie uviedol, že do volieb šéfa Bieleho domu je ešte ďaleko a pre Moskvu je prioritou tzv. špeciálna vojenská operácia na Ukrajine.



"Do volieb sú ešte štyri mesiace, a to je dlhé obdobie, počas ktorého sa môže veľa zmeniť. Musíme byť trpezliví a pozorne sledovať, čo sa bude diať ďalej. Prioritou je pre nás špeciálna vojenská operácia," povedal Peskov podľa agentúry Reuters pre telegramový kanál Shot.



Špeciálnou vojenskou operáciou Kremeľ oficiálne nazýva nevyprovokovaný vpád ruských vojsku na Ukrajinu.



Biden v nedeľu oznámil, že sa nebude sa uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta USA. Ako nominantku Demokratickej strany podporuje viceprezidentku Kamalu Harrisovú.