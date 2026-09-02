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Peskov k incidentu v Lipsku: Obvinenia voči Rusku sú nepodložené
Rezort diplomacie si zároveň predvolal ruského veľvyslanca Sergeja Nečajeva.
Autor TASR
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Moskva 1. septembra (TASR) — Rusko v utorok kritizovalo Nemecko za jeho obvinenia zo zodpovednosti za incident s dronom s pripevnenou výbušninou, ktorý sa 4. augusta našiel na letisku Lipsko/Halle, významnom uzle pre prepravu vojenskej pomoci Ukrajine. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova Berlín nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali jeho podozrenia voči Rusku. Informovali o tom agentúry DPA a Interfax.
„Je ťažké sa k tomu vyjadriť, pretože ak sa vznesú takéto závažné obvinenia, musia byť niečím podložené. Ak sa nemýlim, neboli predložené nijaké argumenty. Je zrejmé, že Nemecko pokračuje v eskalácii,“ povedal Peskov novinárom.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v tejto súvislosti uviedlo, že Moskva odpovie na nemecké kroky „zrkadlovo“. Hovorkyňa rezortu Marija Zacharovová pre agentúru DPA uviedla, že reakcia bude podobná ako pri predchádzajúcich „jednostranných a nespravodlivých“ opatreniach zo strany Berlína.
Zacharovová v príspevku na platforme Telegram spochybnila načasovanie oznámenia týchto krokov, keďže sa tak stalo v deň 87. výročia začiatku druhej svetovej vojny.
„Len ma zaujíma, či si v Berlíne pri svojich protiruských vyhláseniach práve 1. septembra ‚akosi neuvedomili‘ súvislosti a opäť tým prejavili svoju hlúposť a nevedomosť, alebo tým naozaj chceli symbolicky oznámiť návrat ku koreňom a rituálne demonštrovať svoje zámery,“ napísala Zacharovová. Ďalej uviedla, že 1. septembra 1939 Nemecko rozpútalo druhú svetovú vojnu, v ktorej zomrelo 70 miliónov ľudí, z toho 27 miliónov „našich“.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v utorok vyhlásil, že za incident s dronom na letisku Lipsko/Halle je podľa spolkovej vlády opierajúcej sa o výsledky vyšetrovania a zistenia spravodajských služieb zodpovedné Rusko. Minister zahraničných vecí Johann Wadephul na spoločnom brífingu s Dobrindtom oznámil, že vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne a dôkladnejšie bude kontrolovať ruských občanov pri vstupe na územie Nemecka.
Rezort diplomacie si zároveň predvolal ruského veľvyslanca Sergeja Nečajeva. „Ruský veľvyslanec dôrazne odmietol obvinenia Berlína ako nepodložené, absurdné a v rozpore so zdravým rozumom,“ uviedlo následne ruské veľvyslanectvo v Nemecku vo vyhlásení zverejnenom v utorok na platforme Max. Opatrenia oznámené nemeckou stranou predstavujú podľa neho „bezprecedentnú eskaláciu rusko-nemeckých vzťahov a nezostanú bez následkov, za ktoré bude nemecká vláda niesť plnú zodpovednosť“. Veľvyslanectvo tiež vyjadrilo poľutovanie nad tým, že Nemecko pokračuje v „systematickom ničení kedysi pevného rámca rusko-nemeckej spolupráce“.
„Je ťažké sa k tomu vyjadriť, pretože ak sa vznesú takéto závažné obvinenia, musia byť niečím podložené. Ak sa nemýlim, neboli predložené nijaké argumenty. Je zrejmé, že Nemecko pokračuje v eskalácii,“ povedal Peskov novinárom.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v tejto súvislosti uviedlo, že Moskva odpovie na nemecké kroky „zrkadlovo“. Hovorkyňa rezortu Marija Zacharovová pre agentúru DPA uviedla, že reakcia bude podobná ako pri predchádzajúcich „jednostranných a nespravodlivých“ opatreniach zo strany Berlína.
Zacharovová v príspevku na platforme Telegram spochybnila načasovanie oznámenia týchto krokov, keďže sa tak stalo v deň 87. výročia začiatku druhej svetovej vojny.
„Len ma zaujíma, či si v Berlíne pri svojich protiruských vyhláseniach práve 1. septembra ‚akosi neuvedomili‘ súvislosti a opäť tým prejavili svoju hlúposť a nevedomosť, alebo tým naozaj chceli symbolicky oznámiť návrat ku koreňom a rituálne demonštrovať svoje zámery,“ napísala Zacharovová. Ďalej uviedla, že 1. septembra 1939 Nemecko rozpútalo druhú svetovú vojnu, v ktorej zomrelo 70 miliónov ľudí, z toho 27 miliónov „našich“.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v utorok vyhlásil, že za incident s dronom na letisku Lipsko/Halle je podľa spolkovej vlády opierajúcej sa o výsledky vyšetrovania a zistenia spravodajských služieb zodpovedné Rusko. Minister zahraničných vecí Johann Wadephul na spoločnom brífingu s Dobrindtom oznámil, že vláda v reakcii nariadi uzavrieť ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne a dôkladnejšie bude kontrolovať ruských občanov pri vstupe na územie Nemecka.
Rezort diplomacie si zároveň predvolal ruského veľvyslanca Sergeja Nečajeva. „Ruský veľvyslanec dôrazne odmietol obvinenia Berlína ako nepodložené, absurdné a v rozpore so zdravým rozumom,“ uviedlo následne ruské veľvyslanectvo v Nemecku vo vyhlásení zverejnenom v utorok na platforme Max. Opatrenia oznámené nemeckou stranou predstavujú podľa neho „bezprecedentnú eskaláciu rusko-nemeckých vzťahov a nezostanú bez následkov, za ktoré bude nemecká vláda niesť plnú zodpovednosť“. Veľvyslanectvo tiež vyjadrilo poľutovanie nad tým, že Nemecko pokračuje v „systematickom ničení kedysi pevného rámca rusko-nemeckej spolupráce“.