Peskov: Krajiny BRICS majú záujem o vstup Turecka do tohto zoskupenia

Istanbul 25. októbra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že vstup Turecka do BRICS je veľmi dôležitý pre všetky členské krajiny tejto skupiny. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry TASS.



"Turecko je významnou regionálnou mocnosťou, ktorá zohráva dôležitú úlohu v globálnych záležitostiach. Preto má každý záujem pozvať Turecko do tohto procesu," uviedol Peskov pre tureckú stanicu TRT World na okraj summitu BRICS, ktorý sa od utorka do štvrtka konal v ruskej Kazani.



"Usilujeme sa budovať vzťahy s Tureckom ako s krajinou, nie ako členom NATO," povedal hovorca Kremľa v súvislosti s tvrdeniami, že členstvo krajiny v Aliancii je nezlučiteľné s členstvom v skupine BRICS.



"S NATO máme zlé vzťahy. NATO je náš nepriateľ. Teraz je NATO priamo a nepriamo zapojené vo vojne proti našej krajine. Štruktúra NATO, jej spravodajské kapacity sú využívané proti našej krajine," dodal Peskov.



Na trojdňovom summite rozvíjajúcich sa ekonomík sa zúčastnilo viac než 20 hláv štátov vrátane tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana či generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa.



Skupinu BRICS pôvodne tvorili iba Brazília, Rusko, India a Čína, neskôr sa pridala Juhoafrická republika a za posledný rok aj Egypt, Etiópia, Irán a Spojené arabské emiráty. Práve rozšírenie skupiny si Moskva stanovila ako pilier svojej zahraničnej politiky.