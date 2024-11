Kremeľ: Nepoznáme postoj rumunského prezidentského kandidáta k Rusku

Moskva 25. novembra (TASR) - V prvom kole rumunských prezidentských volieb zvíťazil podľa predbežných výsledkov nezávislý krajne pravicový kandidát Calin Georgescu. V minulosti upútal pozornosť proruskými a protizápadnými postojmi. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že Moskva nevie veľa o jeho názoroch na medzinárodné záležitosti. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Georgescu po sčítaní 99,9 percenta hlasov získal 22,9 percenta pred Elenou Lasconiovou zo stredopravicovej Únie záchrany Rumunska (USR) s 19,17 percenta hlasov. Tesne predbehla súčasného premiéra Marcela Ciolaca zo Sociálnodemokratickej strany (PSD) s 19,15 percenta. Podľa doterajších výsledkov by preto v ďalšom kole volieb 8. decembra mohol Georgescu súperiť práve s Lasconiovou.



Georgescovo víťazstvo v prvom kole sa neočakávalo a podľa agentúry Reuters ohrozuje pevný proukrajinský postoj Rumunska. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že Moskva nevie veľa o Georgescových názoroch na medzinárodné záležitosti. "Nemôžem povedať, že by sme veľmi dobre poznali svetonázor tohto kandidáta, čo sa týka vzťahov s našou krajinou," povedal Peskov. "Pokiaľ však ide o súčasné vedenie, Rumunsko pre nás nie je priateľskou krajinou a my budeme aj naďalej sledovať, ako sa veci vyvinú," dodal.



O priazeň viac ako 18 miliónov voličov sa v prezidentských voľbách uchádzalo 13 kandidátov. Volebná účasť prekročila 52 percent.



Odchádzajúci prezident Klaus Iohannis (65) po dvoch päťročných funkčných obdobiach už nemohol opätovne kandidovať. Počas svojho pôsobenia v tejto pozícii od roku 2014 upevnil silnú prozápadnú pozíciu Rumunska, ale vyčítali mu malú dôraznosť v boji proti korupcii.



Rumunsko je poloprezidentská republika a prezident má významné politické právomoci. Podľa ústavy okrem iného určuje zahraničnú a obrannú politiku, predsedá Najvyššej rade národnej obrany a podieľa sa na kontrole tajných služieb.