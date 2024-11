Peskov: Kremeľ zaznamenal, že priaznivci Trumpa hovoria o mieri

Moskva 25. novembra (TASR) - Kremeľ zaznamenal, že okolie novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa hovorí o možnom mierovom pláne pre Ukrajinu, zatiaľ čo dosluhujúca administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa snaží konflikt eskalovať. Uviedol to v pondelok kremeľský hovorca Dmitrij Peskov, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Peskov reagoval na vyjadrenie Mikea Waltza, ktorého si Trump vybral za svojho poradcu pre národnú bezpečnosť. Waltz v nedeľňajšom rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že Trump je "veľmi znepokojený" eskaláciou konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Dodal, že túto vojnu je potrebné "zodpovedne ukončiť".



Waltz vysvetlil, že v súvislosti s eskaláciou narážal na zapojenie Severnej Kórey a Iránu do konfliktu, použitie hypersonickej balistickej rakety zo strany ruskej armády a povolenie niektorých západných krajín pre Kyjev, aby mohol zasahovať ich raketami ciele hlboko na ruskom území.



"Musíme diskutovať o tom, kto bude pri stole, či to bude dohoda, prímerie, ako dostať obe strany k rokovaciemu stolu a aký bude rámec dohody," uviedol Waltz.



Peskov povedal, že Kremeľ tieto vyjadrenia zaznamenal. Podľa neho ruský prezident Vladimir Putin viackrát signalizoval, že Moskva je pripravená na dialóg ohľadom Ukrajiny.



"Z okruhu Trumpových priaznivcov a tých, ktorí boli nominovaní na funkcie v budúcej administratíve, skutočne zaznieva slovo mier alebo mierový plán," dodal Peskov. "Zo strany súčasnej (Bidenovej) administratívy takéto slová nezaznievajú, zatiaľ čo provokatívne eskalačné akcie pokračujú. To je realita, ktorej čelíme," zhodnotil.



Putin v júni uviedol, že na začatie mierových rokovaní požaduje, aby sa Kyjev vzdal svojich ambícií na členstvo v Severoatlantickej aliancii a štyroch ukrajinských regiónov, ktoré Rusko v septembri 2022 nezákonne anektovalo.



Moskva tvrdí, že tieto požiadavky odrážajú realitu na bojisku, kde ruské sily postupujú. Ukrajina tvrdí, že takéto podmienky by pre Kyjev znamenali neprijateľnú kapituláciu.