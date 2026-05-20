Peskov kritizuje výroky Zelenského ohľadne júnových útokov na Rusko
Autor TASR
Peking 20. mája (TASR) - Vyhlásenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Ukrajina pripravila júnový plán útokov na Rusko, neprispievajú k mierovému urovnaniu konfliktu, povedal v stredu v Pekingu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý sprevádza ruského prezidenta Vladimira Putina počas návštevy Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„V skutočnosti opäť a znova počúvame agresívne vyhlásenia. Nie sú to vyhlásenia, ktoré by prispievali k vytvoreniu ducha mierových rokovaní,“ dodal Peskov.
Zelenskyj v utorok schválil plán útokov na Rusko, ktoré majú ukrajinské jednotky podniknúť v júni. Tento mesiac podľa neho priniesol posun v mocenskej rovnováhe v prospech Ukrajiny. Za mimoriadne dôležité označil útoky ukrajinských dronov hlboko na ruskom území s tým, že v máji boli mimoriadne účinné a „kreatívnymi spôsobmi“ by sa mali ďalej rozvíjať.
Hovorca ruského prezidenta taktiež rozhodne odsúdil slová litovského ministra zahraničných vecí Kestutisa Budrysa, ktorý hovoril o tom, aby Severoatlantická aliancia zaútočila na Kaliningrad. „Toto vyhlásenie hraničí so šialenstvom. Nemyslím si, že by sa malo brať vážne. Skôr to svedčí o tom, akí sú tam zúriví politici,“ poznamenal Peskov.
Podľa jeho slov pobaltské štáty zaujímajú až „chorobný protiruský postoj“, ktorý ich zaslepuje a bráni im konať v ich vlastnom záujme.
Šéf litovskej diplomacie v rozhovore pre švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung, ktorý bol publikovaný v pondelok, uviedol, že Európa nesmie podceňovať riziká, ktoré predstavuje potenciálna konfrontácia s Ruskom. „Musíme Rusom ukázať, že dokážeme preniknúť do malej pevnosti, ktorú postavili v Kaliningrade. NATO má v prípade potreby prostriedky na to, aby zrovnalo ruské základne so zemou,“ povedal Budrys.
Kaliningrad je ruská exkláva ležiaca medzi Poľskom a Litvou, teda priamo v kontakte s členskými štátmi NATO. Z pohľadu bezpečnosti predstavuje veľmi citlivý bod. Kaliningradská oblasť sa považuje za jedno z najstrategickejších a najviac militarizovaných území v Európe.
