Peskov: Kyjev vníma rozhodnutia USA, NATO a EÚ ako pokračovanie vojny

Moskva 15. júla (TASR) - Rusko čaká na návrhy Kyjeva týkajúce sa načasovania tretieho kola priamych rusko-ukrajinských rokovaní. Uviedol to v utorok v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informovala agentúra AFP, píše TASR.



„Sme stále pripravení; od ukrajinskej strany sme však nedostali žiadne návrhy,“ dodal Peskov.



Na brífingu zároveň vyhlásil, že rozhodnutia týkajúce sa Ukrajiny a prijaté vo Washingtone a ďalších hlavných mestách členských štátov aliancie NATO vníma Kyjev ako signál na pokračovanie vojny.



Nové vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o situácii na Ukrajine berie podľa Peskova Kremeľ vážne a plánuje ich analyzovať. „Niečo v nich je adresované osobne prezidentovi (Vladimirovi) Putinovi. Určite potrebujeme čas na analýzu toho, čo bolo povedané vo Washingtone,“ povedal Peskov novinárom s tým, že ak to Putin bude považovať za potrebné, určite sa k tomu vyjadrí.



Trump v pondelok na stretnutí s generálnym tajomníkom Markom Ruttem v Bielom dome potvrdil dohodu o dodávkach zbraní na Ukrajinu prostredníctvom NATO, za ktoré podľa neho zaplatia európski spojenci Kyjeva. Zároveň vyjadril nespokojnosť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a varoval Rusko, že ak neukončí konflikt na Ukrajine do 50 dní, uvalí na jeho obchodných partnerov stopercentné sekundárne clá.



Na Trumpove slová už medzičasom reagovali viacerí ruskí politici. Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev označil Trumpovo vyhlásenie za „teatrálne ultimátum“. „Svet sa zachvel v očakávaní dôsledkov. Bojachtivá Európa bola sklamaná. Rusku to bolo jedno,“ napísal na sieti X Medvedev, ktorý v rokoch 2008 až 2012 zastával funkciu ruského prezidenta.



Podpredseda Rady federácie, dolnej komory ruského parlamentu, Konstantin Kosačov v pondelok v príspevku na sieti Telegram ironizoval Trumpovo vyhlásenie a dodal, že „ak je toto všetko, čo Trump dnes povedal o Ukrajine, potom očakávania boli privysoké“. Podľa Kosačova Trumpovo vyhlásenie o vojne na Ukrajine nebude mať žiadny vplyv na náladu v Rusku. Pripomenul, že za 50 dní, ktoré dal Trump na ukončenie vojny na Ukrajine, sa môže veľa zmeniť nielen na bojiskách, ako aj v politickom prostredí USA a NATO.



Podľa Kosačovovho názoru sa Európania dostali do pasce, ktorú nastražil Washington – teraz od Trumpa pre Ukrajinu nakúpia zbraňové systémy vyrobené v USA a úžitok z toho bude mať iba americký vojensko-priemyselný komplex.