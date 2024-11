Peskov: Linka medzi Kremľom a Bielym domom sa momentálne nevyužíva

Washington 20. novembra (TASR) - Kremeľ a Biely dom v súčasnosti nevyužívajú špeciálnu telefonickú linku, pomocou ktorej môžu prezidenti Ruska a Spojených štátov priamo komunikovať. V stredu to podľa agentúry Reuters povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, píše TASR.



Špeciálnu linku medzi Moskvou a Washingtonom zriadili ešte v roku 1963 s cieľom zmierniť nedorozumenia, ktoré rok predtým vyvolali kubánsku raketovú krízu.



Otázka na Peskova v súvislosti s touto telefonickou linkou prišla po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin v utorok schválil aktualizovanú jadrovú doktrínu krajiny. Podľa nej by Rusko mohlo zvážiť použitie jadrových zbraní v prípade, že by čelilo útoku konvenčnými raketami, podporovanému jadrovou mocnosťou.



Ukrajina zase v noci na utorok zaútočila americkými raketami dlhého doletu ATACMS na ruskú Brianskú oblasť. Nasadenie týchto balistických striel na údery v hĺbke územia Ruska Kyjevu pred niekoľkými dňami povolila administratíva prezidenta USA Joea Bidena. Ukrajina ich použila v 1000. deň invázie ruských síl na svoje územie.



"Máme špeciálnu zabezpečenú linku na komunikáciu medzi prezidentmi Ruska a Spojených štátov. Navyše aj na videokomunikáciu," povedal Peskov agentúre TASS. Na dotaz, či tento kanál v súčasnosti aj využíva, však odpovedal "Nie".



Pre agentúru RIA Novosti zase uviedol, že Západ sa snaží spôsobiť Rusku strategickú porážku tým, že Kyjevu umožnil zasiahnuť hlboko v Rusku zbraňami americkej výroby, a údajne "používajú Ukrajinu ako nástroj vo svojich rukách na dosiahnutie týchto cieľov".



Moskva tvrdí, že použitie amerických ATACMS, rakiet s najdlhším doletom, ktoré kedy USA dodali Ukrajine, vysiela jasný signál, že Západ chce konflikt eskalovať.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlhodobo žiadal Washington a svojich spojencov v NATO, aby Kyjevu umožnili používať ich rakety s dlhým dosahom. Tvrdil, že sú potrebné na zničenie vojenskej a transportnej infraštruktúry, ktorá je kľúčová pre ruské vojnové úsilie.



Ruskí diplomati podľa Reuters hovoria, že kríza medzi Moskvou a Washingtonom je porovnateľná s kubánskou raketovou krízou v roku 1962, keď sa dve veľmoci počas studenej vojny najviac priblížili k zámernej jadrovej vojne. Podľa diplomatov je Západ na omyle, ak si myslí, že Rusko ustúpi v otázke Ukrajiny.