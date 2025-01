Peskov: Medzi USA a Ruskom sa komunikuje len na technickej úrovni

Moskva 14. januára (TASR) - Rusko a Spojené štáty komunikujú len na technickej úrovni a nie v rámci riadneho politického dialógu, vyhlásil v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.



"Ako viete, existujú isté komunikačné kanály medzi Washingtonom a Moskvou, a to tak vojenské, ako aj diplomatické. Ide však skôr o technické kontakty, pričom politický dialóg alebo dialóg na najvyššej úrovni sa neuskutočňuje," povedal Peskov.



Denník The New York Times (NYT) v utorok informoval, že dosluhujúci americký prezident Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin udržiavajú nepriame komunikačné kanály, hoci spolu nehovorili od začiatku invázie ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022.



NYT tiež uviedol, že pozastavenie priamej komunikácie medzi USA a Ruskom zjavne skončí s nástupom Donalda Trumpa do prezidentského úradu. Novozvolený americký prezident minulý týždeň povedal, že Putin sa s ním chce stretnúť a prebiehajú prípravy na túto schôdzku. Hovorca Kremľa v piatok vyhlásil, že Putin je otvorený rozhovorom s novozvoleným americkým prezidentom. Poprel však, že by v súčasnosti prebiehali nejaké zásadné prípravy na rokovania Putina a Trumpa.



Námestník šéfa ruskej diplomacie Sergej Riabkov v utorok povedal, že Rusko je pripravené na komunikáciu s USA. "Ako prezident Putin opakovane povedal, Rusko je otvorené dialógu. Od amerických (prezidentských) volieb a pred nadchádzajúcou inauguráciou zvoleného prezidenta Trumpa, ktorá prebehne budúci týždeň, sme neudržiavali s jeho budúcim tímom kontakt. Existuje však pripravenosť na takýto dialóg, a to aj o najnaliehavejších otázkach," uviedol Riabkov.



Zároveň povedal, že nastal čas, aby USA uznali, že Rusko "plynule a úspešne postupuje smerom k dosiahnutiu cieľom špeciálnej vojenskej operácie a tieto ciele budú splnené".



"To nevylučuje možnosť dialógu, ale taký dialóg musí byť vedený prísne a výlučne na základe uznania nevyhnutnosti našich národných záujmov a nášho odhodlania brániť tieto záujmy všetkými prostriedkami," vyhlásil námestník šéfa ruskej diplomacie. Súčasné ruské vzťahy s Washingtonom sú podľa neho "nulové".