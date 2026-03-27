Peskov: Mnohí podnikatelia považujú za svoju povinnosť pomáhať krajine
Podľa hovorcu viacerí biznismeni, ktorí zbohatli v Rusku v 90. rokoch minulého storočia vďaka štátom riadeným procesom, sa cítia byť zaviazaní pomáhať krajine.
Autor TASR
Moskva 27. marca (TASR) - Správy o tom, že prezident Vladimir Putin vyzval zástupcov ruského biznisu, aby prispievali na ‚špeciálnu vojenskú operáciu‘ (ŠVO - oficiálny ruský názov vojny na Ukrajine) nie sú pravdivé, povedal v piatok v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Hovorca spresnil, že so žiadosťou o finančnú pomoc sa na ruských oligarchov neobrátil ani generálny riaditeľ Rosnefti Igor Sečin a na stretnutí sa nediskutovalo ani o financiách pre ŠVO.
„Pravdou je, že jeden z účastníkov stretnutia skutočne hovoril o tom, že považuje za potrebné, aby pre štát vyčlenil určitú veľkú, veľmi veľkú sumu peňazí. To bolo jeho osobné rozhodnutie,“ vyhlásil Peskov. Meno darcu odmietol prezradiť slovami, že išlo o stretnutie za zatvorenými dverami, aby sa „neoznamovali nijaké detaily“.
Podľa hovorcu viacerí biznismeni, ktorí zbohatli v Rusku v 90. rokoch minulého storočia vďaka štátom riadeným procesom, sa cítia byť zaviazaní pomáhať krajine. „Preto v súčasnosti mnohí jednoducho považujú za svoju povinnosť pomáhať takýmito príspevkami,“ dodal Peskov.
Po zjazde Ruského zväzu priemyselníkov a podnikateľov sa Putin stretol vo štvrtok v Moskve so skupinou biznismenov, ktorých na základe mediálnych informácií údajne požiadal, aby v rámci snahy stabilizovať štátne financie prispeli do rozpočtu krajiny v čase pokračujúcej invázie na Ukrajinu.
Podľa zdrojov denníka The Financial Times miliardár Sulejman Kerimov údajne na stretnutí s Putinom prisľúbil, že daruje 100 miliárd rubľov (viac ako jedna miliarda eur) a k príspevku sa vraj zaviazal aj Oleg Deripaska. Agentúra Reuters pripomenula, že tieto správy nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť, ani získať reakcie spomínaných osôb.
Hovorca spresnil, že so žiadosťou o finančnú pomoc sa na ruských oligarchov neobrátil ani generálny riaditeľ Rosnefti Igor Sečin a na stretnutí sa nediskutovalo ani o financiách pre ŠVO.
„Pravdou je, že jeden z účastníkov stretnutia skutočne hovoril o tom, že považuje za potrebné, aby pre štát vyčlenil určitú veľkú, veľmi veľkú sumu peňazí. To bolo jeho osobné rozhodnutie,“ vyhlásil Peskov. Meno darcu odmietol prezradiť slovami, že išlo o stretnutie za zatvorenými dverami, aby sa „neoznamovali nijaké detaily“.
Podľa hovorcu viacerí biznismeni, ktorí zbohatli v Rusku v 90. rokoch minulého storočia vďaka štátom riadeným procesom, sa cítia byť zaviazaní pomáhať krajine. „Preto v súčasnosti mnohí jednoducho považujú za svoju povinnosť pomáhať takýmito príspevkami,“ dodal Peskov.
Po zjazde Ruského zväzu priemyselníkov a podnikateľov sa Putin stretol vo štvrtok v Moskve so skupinou biznismenov, ktorých na základe mediálnych informácií údajne požiadal, aby v rámci snahy stabilizovať štátne financie prispeli do rozpočtu krajiny v čase pokračujúcej invázie na Ukrajinu.
Podľa zdrojov denníka The Financial Times miliardár Sulejman Kerimov údajne na stretnutí s Putinom prisľúbil, že daruje 100 miliárd rubľov (viac ako jedna miliarda eur) a k príspevku sa vraj zaviazal aj Oleg Deripaska. Agentúra Reuters pripomenula, že tieto správy nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť, ani získať reakcie spomínaných osôb.