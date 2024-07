Peskov: Moskva by privítala zlepšenie vzťahov medzi Tureckom a Sýriou

Moskva 23. júla (TASR) - Rusko by privítalo zlepšenie vzťahov medzi Tureckom a Sýriou. Uviedol to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na správu tureckých novín o údajne chystanom stretnutí tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom v Moskve. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Turecké noviny Daily Sabah s odvolaním sa na zdroj oboznámený so záležitosťou napísali, že schôdzka Erdogana s Asadom by sa mohla uskutočniť v auguste. Dodali, že sprostredkovateľom rozhovoru bude ruský prezident Vladimir Putin.



Zdroj z prostredia tureckej diplomacie v utorok pre agentúru Reuters správy o plánovanej schôdzke poprel.



"Otázka uľahčenia organizácie určitých kontaktov medzi tureckými a sýrskymi predstaviteľmi na rôznych úrovniach je skutočne na programe dňa," povedal Peskov. Podľa jeho slov "Rusko ako krajina, ktorá zohráva v regióne významnú úlohu, má záujem pomôcť obom krajinám nadviazať vzťahy".



"Je to veľmi dôležité pre celý región," dodal kremeľský hovorca. Údajnú schôdzku v Moskve však nepotvrdil a uviedol, že v súvislosti s touto témou zatiaľ nemôže poskytnúť viac informácií.



Turecko je dlhodobo jedným z hlavných podporovateľov Asadových odporcov v sýrskej občianskej vojne, ktorá sa začala v roku 2011. Rusko je naopak jedným z hlavných Asadových spojencov na bojisku a pomohlo mu obnoviť kontrolu nad väčšinou územia Sýrie.



Asad v júli povedal, že sa s Erdoganom stretne len vtedy, ak sa obe krajiny budú môcť zaoberať kľúčovými otázkami, akými sú podľa jeho slov turecká podpora "terorizmu" či stiahnutie ruských síl z územia Sýrie.