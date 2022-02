Peskov: Moskva nemá nič spoločné s únikom dokumentov USA a NATO

Moskva 2. februára (TASR) - Moskva nemá nič spoločné so zverejnením údajných odpovedí USA a NATO na ruské návrhy bezpečnostných záruk, ktoré sa v stredu objavili na stránkach španielskeho denník El País. Vyhlásil to v stredu v Moskve hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.



Agentúra TASS uviedla, že pravosť týchto dokumentov zatiaľ žiadna zo strán - USA ani NATO - oficiálne nepotvrdila.



Peskov síce odmietol zverejnený materiál komentovať, ale dodal, že v Kremli text denníka El País videli.



Noviny El País v stredu zverejnili dokument obsahujúci odpoveď Spojených štátov a Severoatlantickej aliancie na bezpečnostné návrhy Ruska, ktorý má názov "Dokumenty poskytnuté NATO a Spojenými štátmi v reakcii na dohodu navrhnutú Ruskou federáciou dňa 17. decembra 2021". Odpoveď NATO obsahuje štyri strany textu, americká má päť strán.



Na margo možných dohadov Peskov vyhlásil, že Rusko v tejto fáze nemá záujem zverejňovať priebeh rokovaní so Spojenými štátmi a NATO o bezpečnostných zárukách.



"Aspoň v tejto fáze nechceme o ničom verejne diskutovať," zdôraznil.



Dodal, že bezpečnostné obavy Ruska "môže znížiť to, čo je uvedené v dvoch dokumentoch" zaslaných Moskvou Washingtonu a aliancii NATO ako návrhy bezpečnostných záruk. "Sú maximálne konkrétne, tam nie je žiadna všeobecná fráza," zdôraznil Peskov s tým, že "všetko treba chápať tak, ako je tam napísané, žiadne dvojaké interpretácie".