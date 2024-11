Peskov: Moskva vidí pozitívne signály v postoji Trumpa k Ukrajine

Moskva 10. novembra (TASR) - Rusko vidí v postoji novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa ku konfliktu na Ukrajine "pozitívne signály". Uviedol to v nedeľu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého je však náročné predpovedať, ako sa bude Trump správať v Bielom dome. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Signály sú pozitívne. Trump hovoril o tom, že všetko vníma prostredníctvom dohôd, že dokáže uzavrieť dohodu, ktorá môže viesť k mieru," povedal Peskov v rozhovore pre ruské štátne médiá.



"Aspoň hovorí o mieri, a nie o konfrontácii. Nehovorí o tom, že chce spôsobiť Rusku strategickú porážku - tým sa odlišuje od súčasnej administratívy," dodal kremeľský hovorca.



Peskov však zároveň varoval pred Trumpovou nepredvídateľnosťou a uviedol, že čas ukáže, či jeho víťazstvo v amerických prezidentských voľbách môže priniesť ukončenie konfliktu na Ukrajine.



"Je ťažké povedať, čo bude ďalej," povedal. Trump je podľa jeho slov "menej predvídateľný" ako súčasný prezident USA Joe Biden či viceprezidentka Kamala Harrisová. "Je tiež menej predvídateľné, do akej miery sa bude držať vyhlásení, ktoré urobil počas kampane," uzavrel.



Republikán Trump počas predvolebnej kampane spochybnil pokračovanie americkej vojenskej podpory pre Kyjev a tvrdil, že konflikt na Ukrajine dokáže vyriešiť za 24 hodín. Odmietal však prezradiť, ako to chce dosiahnuť.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok zagratuloval Trumpovi k víťazstvu v prezidentských voľbách a oznámil, že je pripravený hovoriť s ním. Podľa jeho slov si totiž akékoľvek nápady týkajúce sa ukončenia konfliktu na Ukrajine zaslúžia pozornosť.