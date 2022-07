Peskov: Moskva zatiaľ nerozhodla o rozšírení platieb v rubľoch o LNG

Moskva 5. júla (TASR) - V súvislosti s platbami v rubľoch aj v prípade dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) rozhodnutie v Rusku zatiaľ nepadlo. Povedal to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Peskov pre novinárov uviedol, že ruský prezident v súčasnosti neplánuje podpísať takýto dekrét. Reagoval tak na návrh manažéra ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom z pondelka (4. 7.), že systém platieb za dodávky ruského plynu by sa mohol rozšíriť aj na LNG. V súčasnosti to platí iba pre dodávky ruského plynu prostredníctvom plynovodov.



Manažér Gazpromu Kirill Polous navrhol rozšírenie platieb v rubľoch aj o LNG krátko po tom, ako Rusko v reakcii na sankcie západných štátov rozhodlo o prevzatí kontroly nad závodom na produkciu LNG Sachalin-2. Dekrét, ktorý podpísal minulý týždeň prezident Vladimir Putin, vytvára novú firmu, ktorá preberá všetky práva a záväzky Sakhalin Energy Investment. V tejto spoločnosti takmer 50-percentný podiel vlastnia firma Shell a japonské Mitsui a Mitsubishi.



Rusko sa na globálnych dodávkach LNG podieľa približne 8 %, pričom väčšina suroviny pochádza zo Sachalinu-2 a závodu Yamal LNG firmy Novatek. Ten je najväčším LNG závodom v Rusku. "Je to otázka koordinácie vývozu plynu plynovodmi a vo forme LNG," povedal Polous.



Pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine plánovalo Rusko vyprodukovať do roku 2035 približne 140 miliónov ton LNG, čo predstavuje zhruba štvrtinu súčasného globálneho vývozu suroviny. Po začiatku vojny na Ukrajine však Moskva uviedla, že tento cieľ sa pravdepodobne bude musieť odložiť.